"Де-юре - громадянська війна". Голова Миколаївської ОДА неоднозначно висловився про війну на Донбасі

За його словами, на Донбасі воюють громадяни України проти інших громадян України, які перебувають під керівництвом Росії.

"Я писав це (коментар у 2014 році, - ред.) в контексті того, що зброя в руках українців і українців (з обох сторін конфлікту, - ред.). Просто мотивація у них різна. Хтось відстоює російські інтереси, а хтось українські. Громадянство України, на той момент, було у обох (сторін конфлікту, - ред.). Зараз відбувається війна де-юре - громадянська війна. Де-факто - російська агресія. Тобто, вони керують нашими громадянами, яких ми чекаємо назад. Коли влада в Росії зміниться, тоді наші громадяни до нас повернуться", - сказав Віталій Кім.