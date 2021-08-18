RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Де-юре - громадянська війна". Голова Миколаївської ОДА неоднозначно висловився про війну на Донбасі

Автор: Наталія Гурковська

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім заявив, що бойові дії на території Луганської та Донецької областей де-юре - громадянська війна. Де-факто - російська агресія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови ОДА місцевим журналістам.

За його словами, на Донбасі воюють громадяни України проти інших громадян України, які перебувають під керівництвом Росії.

"Я писав це (коментар у 2014 році, - ред.) в контексті того, що зброя в руках українців і українців (з обох сторін конфлікту, - ред.). Просто мотивація у них різна. Хтось відстоює російські інтереси, а хтось українські. Громадянство України, на той момент, було у обох (сторін конфлікту, - ред.). Зараз відбувається війна де-юре - громадянська війна. Де-факто - російська агресія. Тобто, вони керують нашими громадянами, яких ми чекаємо назад. Коли влада в Росії зміниться, тоді наші громадяни до нас повернуться", - сказав Віталій Кім.

Як відомо, війна на Донбасі почалася з вторгнення російських збройних формувань в квітні 2014 року на територію українського Донбасу. Конфлікт має статус міжнародного і є продовженням російської збройної агресії проти України.

Ряд міжнародних організацій і країн виступили проти російської агресії в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас