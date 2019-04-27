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Дефицит бензина в Украине: какой будет цена на топливо

STYLERЖизнь    27.04.2019 - 09:07
Дефицит бензина в Украине: какой будет цена на топливо
Дефицита топлива в Украине не будет – мнение эксперта (коллаж РБК-Украина)

Дефицита топлива в Украине не ожидается

Дефицита топлива на АЗС в Украине из-за приостановки экспорта из Беларуси не будет. Такое мнение озвучил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, передает "Сегодня".

Эксперт считает, что топлива хватит всем, но цена на него может существенно подняться.

"Дефицита топлива точно не будет. Об этом можно говорить уверенно. А вот (давать прогноз - ред.) по ценам сложнее, так как есть несколько вариантов. (Все зависит от того - ред.), будут ли возобновлены поставки с Беларуси, если да, то в каком объеме, при этом нужно учесть рост цен на нефть в мире", – сказал он.

Снижение объемов экспорта из Беларуси, по словам Куюна, может негативно отразиться на цене.

Дефицит бензина в Украине: какой будет цена на топливо

Дефицита топлива в Украине не будет – мнение эксперта (фото: pixabay.com/Free-Photos)

"Если поставки не возобновятся в нормальных объемах, нужно будет завозить больше топлива с морских портов, тогда оно будет дороже на 1-1,5 грн", – отметил эксперт.

По мнению Сергея Куюна, кризис с российской нефтью показал, что Украина должна работать в трех направлениях. В частности:

  • развивать нефтеперерабатывающую отрасль;
  • стимулировать импорт с моря;
  • создать в стране запасы нефтепродуктов.

Как он добавил, для реализации этих задач не нужны специальные программы финансирования.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В связи с этим 23 апреля Беларусь приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину. Кроме того, были остановлены поставки в Польшу и страны Балтии.

Уже 25 апреля Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу. Тем временем оптовые цены на дизтопливо выросли, что, по мнению экспертов, не имеет оснований, поскольку дефицита дизеля нет.

Позже сообщалось, что для обеспечения альтернативных поставок нефти Беларусь рассматривает возможность наладить импорт нефти через порты Украины.

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