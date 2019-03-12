Декларации с врачом: украинцев ждет неприятный сюрприз

Ранее планировали прекратить финансировать "красные списки" не с 1 апреля, а с 1 июля 2019-го года

Декларации с врачами подписали уже более 26 миллионов украинцев, сообщают в Минздраве.

Тем временем еще есть немало тех, кто не подписал декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. На них все равно выделяют финансирование, как и раньше, даже если они не ходят к врачу. Таких пациентов относят к "красному списку", а тех, кто подписал декларацию, к "зеленому списку". Финансирование по "красным спискам" планировали прекратить с 1 июля 2019 года, но предлагают сделать это раньше.

Так, в Министерстве здравоохранения вынесли на публичное обсуждение проект постановления Кабмина "О внесении изменений к некоторым постановлениям Кабинета Министров Украины". Этот документ разработали, чтобы сэкономить средства государственного бюджета на первичную медицинскую помощь и ускорить переход медучреждений "первички" на полное финансирование по "зеленому списку" и прекращения действия "красного списка" не с 1 июля, а с 1 апреля 2019-го года.

Проект акта разработан Минздравом Украины на основании статьи 10 Закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

Почему предлагают прекратить финансирование раньше?

Прежде всего – для экономии государственных средств. Сейчас в государстве ищут средства, которые нужно направлять медицинским учреждениям напрямую за обслуживание пациентов.

Фото: Ради экономии финансирование "красного списка" хотят прекратить раньше (facebook.com/moz.gov.ru)

Количество пациентов из "красного списка", которые не подписали декларации с врачом, рассчитывают на основе не конкретного, а условного количества имеющегося населения той или иной административно-территориальной единицы, которую обслуживает медицинское учреждение. Впрочем, таких пациентов становится все меньше, потому что значительная часть из них уже подписала декларации с врачами, из-за чего оказалась в "зеленом списке".

В Минздраве говорят, что за последние несколько месяцев украинцы стали подписывать декларации еще активнее. Например, в марте было подписано на 815 996 деклараций больше, чем в феврале 2019 года, а в феврале - на 1 172 414 деклараций больше, чем в январе 2019-го года. Из-за этого финансирование по "зеленому списку" надо увеличивать.

Что это даст на практике?

По словам экспертов-разработчиков акта, такое решение позволит сэкономить средства госбюджета Украины в размере 360 157,5 тыс. грн., предусмотренных для расчета с учреждениями здравоохранения за оказанные услуги "первички" по программе медицинских гарантий, которые предоставлялись пациентам, которые включены в "красный список", а еще - даст возможность направить эти средства на оплату медуслуг по "зеленому списку".

Фото: Все больше украинцев подписывает декларации с врачом. Но есть и немало тех, кто этого еще не сделал (УНИАН)

Впрочем, открытым остается вопрос, как обслуживать на "первичке" больных, которые не подписали декларации с терапевтом, педиатром или семейным врачом. С одной стороны, подписание декларации с врачом – верный и важный шаг, который значительно облегчит и ускорит и работу врача, и оказание помощи больному. Но с другой, заставить подписать декларацию пациента нельзя, и поэтому для многих пока неизвестно, как оказывать ему помощь в таком случае. Вводить для них платные услуги нельзя, но и финансирование на них не будет поступать.

Разработчики отмечают, что принятие акта не повлияет на способность территориальных общин и не будет иметь никакого специфического или непропорционального влияния на отдельные регионы. Однако в то же время принятие акта будет способствовать усилению способности государства обеспечить финансовую защиту для граждан, обратившихся за медицинской помощью в любое учреждение "первички", которое присоединилось к медреформе.

В Минздраве отмечают, что открыты к предложениям по проекту акта и готовы выслушать мнение общественности по этому поводу.

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