"Делают одну ужасную вещь": журналист указал на преступление оккупантов в Крыму

Он отметил, что это нарушение международных законов

Оккупанты изменяют демографический состав Крыма. Об этом заявил журналист Евгений Киселев в своей статье для издания "Новое время".

"Сейчас российские власти делают одну ужасную вещь, которая с точки зрения международных законов является абсолютным преступлением. Россия, условно говоря, осуществляет демографическую регуляцию населения Крыма: переселяет на полуостров россиян из материка, особенно подневольных государственных служащих, а на их место селит коренных крымских жителей", - сказал Киселев.

По его словам, к моменту возвращения полуострова Украине демографическая ситуация на полуострове может существенного измениться и усугубить проблему.

Ранее журналисты рассказали о военных из Крыма, которые не изменили присяге.

"Они защищали свои части, песнями поддерживали патриотический дух среди солдат. Но не сопротивлялись русским. Ведь хорошо знали врага в лицо, потому что много лет вместе были на учениях и совместных парадах", - отметили в издании.

Россияне переманивали украинских бойцов, однако многие не велись. Свидетели аннексии полуострова рассказали новые детали оккупации.