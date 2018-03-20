"Роблять одну жахливу річ": журналіст вказав на злочин окупантів в Криму

Він зазначив, що це порушення міжнародних законів

Окупанти змінюють демографічний склад Криму. Про це заявив журналіст Євген Кисельов у своїй статті для видання "Новий час".

"Зараз російська влада роблять одну жахливу річ, яка з точки зору міжнародних законів є абсолютним злочином. Росія, умовно кажучи, здійснює демографічну регуляцію населення Криму: переселяє на півострів росіян з материка, особливо підневільних державних службовців, а на їхнє місце селить корінних кримських жителів", - сказав Кисельов.

За його словами, до моменту повернення півострова Україні демографічна ситуація на півострові може істотно змінитися і посилити проблему.

Раніше журналісти розповіли про військових з Криму, які не зрадили присяги.

"Вони захищали свої частини, піснями підтримували патріотичний дух серед солдатів. Але не чинили опір російським. Адже добре знали ворога в обличчя, тому що багато років разом були на навчаннях і спільних парадах", - зазначили у виданні.

Росіяни переманювали українських бійців, проте багато хто не велися. Свідки анексії півострова розповіли нові деталі окупації.