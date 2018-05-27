День Киева: Порошенко показал украинцам красочную панораму столицы

Панорама была сделана неподалеку от столичного фуникулера

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев и жителей столицы с днем Киева. Соответствующий пост гарант сделал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех киевлян и украинцев, которые душой и сердцем любят столицу", - сказал он.

Следует уточнить, что панорама была сделана неподалеку столичного фуникулера. При этом пользователи сети пожаловались президенту Украины на незаконные постройки.

Фото: панорама Киева (facebook.com/petroporoshenko)

"К сожалению, Киев уничтожают застройки. И с города-парка столица превращается в город-бетон", - сказала пользователь Светлана Креницкая.

"Киев стремительно превращается в кучу зданий без вкуса и стиля. Не хочу. Мой город должен быть изысканным, немного провинциальным и очень удобным в плане инфраструктуры", - уверена юзер Светлана Доценко.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)

Кстати, финал Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая прошел без серьезных нарушений. Об этом проинформировал глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает отдел коммуникаций полиции Киева. Для недопущения провокаций правоохранители работали в усиленном режиме. Ситуация на основных спортивных локациях контролируется.

Отмечается, что на матче присутствовало приблизительно 50 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, жители Киева возмущены тем, что оставляют после себя иностранные туристы в парке Шевченко, который находится почти в самом центре столицы. Фотографии с горами мусора и бутылок опубликовал радиоведущий Александр Федченко.

Мужчина удивляется тому, как ведут себя футбольные фанаты, так как наши сограждане, когда выезжают за пределы Украины соблюдают все правила и аккуратны.

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