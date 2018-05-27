День Киева: Порошенко показал украинцам красочную панораму столицы

Панорама была сделана неподалеку от столичного фуникулера
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев и жителей столицы с днем Киева. Соответствующий пост гарант сделал на своей странице в Facebook.
"Поздравляю всех киевлян и украинцев, которые душой и сердцем любят столицу", - сказал он.
Следует уточнить, что панорама была сделана неподалеку столичного фуникулера. При этом пользователи сети пожаловались президенту Украины на незаконные постройки.
Фото: панорама Киева (facebook.com/petroporoshenko)
"К сожалению, Киев уничтожают застройки. И с города-парка столица превращается в город-бетон", - сказала пользователь Светлана Креницкая.
"Киев стремительно превращается в кучу зданий без вкуса и стиля. Не хочу. Мой город должен быть изысканным, немного провинциальным и очень удобным в плане инфраструктуры", - уверена юзер Светлана Доценко.
Фото: скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)
Кстати, финал Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая прошел без серьезных нарушений. Об этом проинформировал глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает отдел коммуникаций полиции Киева. Для недопущения провокаций правоохранители работали в усиленном режиме. Ситуация на основных спортивных локациях контролируется.
Отмечается, что на матче присутствовало приблизительно 50 тысяч человек.
Как сообщалось ранее, жители Киева возмущены тем, что оставляют после себя иностранные туристы в парке Шевченко, который находится почти в самом центре столицы. Фотографии с горами мусора и бутылок опубликовал радиоведущий Александр Федченко.
Мужчина удивляется тому, как ведут себя футбольные фанаты, так как наши сограждане, когда выезжают за пределы Украины соблюдают все правила и аккуратны.
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