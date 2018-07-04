День Национальной полиции Украины: торжественные мероприятия в Киеве (фоторепортаж)

Украина празднует три года с дня основания

В среду, 4 июля Украина празднует третью годовщину с дня основания Национальной полиции Украины. По случаю праздника в столице были запланированы торжественные мероприятия.

Фото: РБК-Украина

Всего в празднике приняли участие три локации: на Софийской площади, на Майдане Независимости и на Почтовой площади, возле Морского вокзала. Все эти локации будут работать с 14.00 до 20.00 часов.

Известно, что некоторые маршруты городского транспорта были изменены из-за торжественных мероприятий.

Фото: РБК-Украина

На Софийской площади состоялось мероприятие с участием руководства Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании 4 июля Дня Национальной полиции в 2015 году.

Фото: РБК-Украина

Эта дата выбрана не случайно, ведь ровно 3 года назад, 4 июля 2015 года первые патрульные полицейские приняли присягу на верность украинскому народу на Софийской площади.

"Нам есть уже чем гордиться - и люди все больше доверяют полиции, но путь изменений еще далеко не закончен!" – написал глава МВД Арсен Аваков в своем Twitter.

Фото: РБК-Украина

Кроме торжественных мероприятий на Софийской площади, в программе празднования состоялось выступление служебных собак и химика-детектива, который показал анимационное песочное шоу.

За активное участие в конкурсах, программах и публикации фото с хэштегом #вітаємополіцію гости смогли получить имиджевые подарки.

Фото: РБК-Украина

На Почтовой площади гостей встречали представители туристической полиции и велопатруля, а также оркестр полиции из Житомира.

А на Контрактовой площади состоялась выставка, которая связана с исполнением служебных обязанностей полицейскими в зоне АТО. Детей угощали сладким.

Кстати, мы недавно рассказывали, как как прошло ежегодное шествие в честь Дня крымскотатарского флага.

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