День Національної поліції України: урочисті заходи у Києві (фоторепортаж)

Україна святкує три роки з дня заснування

У середу, 4 липня Україна святкує третю річницю з дня заснування Національної поліції України. З нагоди свята в столиці були заплановані урочисті заходи.

Фото: РБК-Україна

Всього у святі взяли участь три локації: на Софійській площі, на Майдані Незалежності та на Поштовій площі, біля Морського вокзалу. Всі ці локації будуть працювати з 14.00 до 20.00 годин.

Відомо, що деякі маршрути міського транспорту були змінені з-за урочистих заходів.

Фото: РБК-Україна

На Софійській площі відбувся захід за участю керівництва Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав указ про святкування 4 липня Дня Національної поліції в 2015 році.

Фото: РБК-Україна

Ця дата обрана не випадково, адже рівно 3 роки тому, 4 липня 2015 року перші патрульні поліцейські прийняли присягу на вірність українському народові на Софійській площі.

"Нам вже є чим пишатися - і люди все більше довіряють поліції, але шлях змін ще далеко не закінчений!" – написав глава МВС Арсен Аваков у своєму Twitter.

Фото: РБК-Україна

Крім урочистих заходів на Софійській площі, в програмі святкування відбувся виступ службових собак і хіміка-детектива, який показав анімаційне пісочне шоу.

За активну участь у конкурсах, програмах і публікації фото з хештегом #вітаємополіцію гості змогли отримати іміджеві подарунки.

Фото: РБК-Україна

На Поштовій площі гостей зустрічали представники туристичної поліції і велопатруля, а також оркестр поліції з Житомира.

А на Контрактовій площі відбулася виставка, яка пов'язана з виконанням службових обов'язків поліцейськими в зоні АТО. Дітей пригощали солодким.

До речі, ми нещодавно розповідали,ак як пройшла щорічна хода на честь Дня кримськотатарського прапору.

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