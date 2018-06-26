Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

День крымскотатарского флага: как прошло ежегодное шествие (фоторепортаж)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 20:00
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

В Киеве провели ряд мероприятий по случаю национального праздника крымских татар

26 июня отмечается День крымскотатарского флага. В честь праздника в центре Киева прошло традиционное шествие и ряд других мероприятий. Styler побывал в центре событий.

В рамках национально праздника крымских татар провели детскую акцию "Нарисуем вместе Крым". Каждый мог нарисовать полуостров таким, каким он его видит.

Фото: РБК-Украина

 

Фото: РБК-Украина

По случаю Дня крымскотатарского флага помимо шествия состоялся автопробег по Киеву. Маршрут начали около 16:30 от торгового центра "Космополит" (ранее "Большевик"). Перед началом организаторы провели инструктаж. К вечеру автомобили прибыли в район Бессарабского рынка, конец Крещатика. А затем, параллельно с движением пешей колонны, медленно проехали по Крещатику до Майдана Незалежности.

Фото: РБК-Украина

 

Фото: РБК-Украина

 

Фото: РБК-Украина

Организаторами мероприятий по случаю дня крымскотатарского флага стали ОО "Крымская Родина" и Меджлис крымскотатарского народа.

Фото: РБК-Украина

На Майдане Незалежности, куда прибыли участники шествия и автопробега, около 19:00 начался запланированный митинг. Сразу после митинга анонсировали выступление нескольких известных артистов.

К празднику присоединилась и знаменитая украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала.

"Люблю этот день! День крымскотатарского флага! #двапрапориоднакраїна", - написала Сусана Джамаладинова на своей странице в соцсети Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, около 25 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым после аннексии Россией.

Как и почему проводилась депортация крымских татар из Крыма (видео: STYLER.rbc.ua)

"Это похоже на стойло": россиянам не понравился отдых в оккупированном Крыму (видео) Не отдаст: Макаревич высказался о судьбе оккупированного Крыма и Донбасса
Теги: Крым, крымские татары, День крымскотатарского флага
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь