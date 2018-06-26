День крымскотатарского флага: как прошло ежегодное шествие (фоторепортаж)

В Киеве провели ряд мероприятий по случаю национального праздника крымских татар
26 июня отмечается День крымскотатарского флага. В честь праздника в центре Киева прошло традиционное шествие и ряд других мероприятий. Styler побывал в центре событий.
В рамках национально праздника крымских татар провели детскую акцию "Нарисуем вместе Крым". Каждый мог нарисовать полуостров таким, каким он его видит.
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина
По случаю Дня крымскотатарского флага помимо шествия состоялся автопробег по Киеву. Маршрут начали около 16:30 от торгового центра "Космополит" (ранее "Большевик"). Перед началом организаторы провели инструктаж. К вечеру автомобили прибыли в район Бессарабского рынка, конец Крещатика. А затем, параллельно с движением пешей колонны, медленно проехали по Крещатику до Майдана Незалежности.
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина
Организаторами мероприятий по случаю дня крымскотатарского флага стали ОО "Крымская Родина" и Меджлис крымскотатарского народа.
Фото: РБК-Украина
На Майдане Незалежности, куда прибыли участники шествия и автопробега, около 19:00 начался запланированный митинг. Сразу после митинга анонсировали выступление нескольких известных артистов.
К празднику присоединилась и знаменитая украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала.
"Люблю этот день! День крымскотатарского флага! #двапрапориоднакраїна", - написала Сусана Джамаладинова на своей странице в соцсети Instagram.
Скриншот поста (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, около 25 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым после аннексии Россией.
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