День крымскотатарского флага: как прошло ежегодное шествие (фоторепортаж)

В Киеве провели ряд мероприятий по случаю национального праздника крымских татар

26 июня отмечается День крымскотатарского флага. В честь праздника в центре Киева прошло традиционное шествие и ряд других мероприятий. Styler побывал в центре событий.

В рамках национально праздника крымских татар провели детскую акцию "Нарисуем вместе Крым". Каждый мог нарисовать полуостров таким, каким он его видит.

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

По случаю Дня крымскотатарского флага помимо шествия состоялся автопробег по Киеву. Маршрут начали около 16:30 от торгового центра "Космополит" (ранее "Большевик"). Перед началом организаторы провели инструктаж. К вечеру автомобили прибыли в район Бессарабского рынка, конец Крещатика. А затем, параллельно с движением пешей колонны, медленно проехали по Крещатику до Майдана Незалежности.

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

Организаторами мероприятий по случаю дня крымскотатарского флага стали ОО "Крымская Родина" и Меджлис крымскотатарского народа.

Фото: РБК-Украина

На Майдане Незалежности, куда прибыли участники шествия и автопробега, около 19:00 начался запланированный митинг. Сразу после митинга анонсировали выступление нескольких известных артистов.

К празднику присоединилась и знаменитая украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала.

"Люблю этот день! День крымскотатарского флага! #двапрапориоднакраїна", - написала Сусана Джамаладинова на своей странице в соцсети Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, около 25 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым после аннексии Россией.

Как и почему проводилась депортация крымских татар из Крыма (видео: STYLER.rbc.ua)