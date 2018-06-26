День кримськотатарського прапору: як пройшла щорічна хода (фоторепортаж)

У Києві провели ряд заходів з нагоди національного свята кримських татар

26 червня відзначається День кримськотатарського прапору. На честь свята в центрі Києва пройшла традиційна хода та ряд інших заходів. Styler побував в центрі подій.

В рамках національно свята кримських татар провели дитячу акцію "Намалюємо разом Крим". Кожен міг намалювати півострів таким, яким він його бачить.

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

З нагоди Дня кримськотатарського прапору крім ходи відбувся автопробіг по Києву. Маршрут розпочали близько 16:30 від торгового центру "Космополіт" (раніше "Більшовик"). Перед початком організатори провели інструктаж. До вечора автомобілі прибули в район Бессарабського ринку, кінець Хрещатика. А потім, паралельно з рухом пішої колони, повільно проїхали по Хрещатику до Майдану Незалежності.

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

Організаторами заходів з нагоди дня кримськотатарського прапора стали ГО "Кримська Батьківщина" та Меджліс кримськотатарського народу.

Фото: РБК-Україна

На Майдані Незалежності, куди прибули учасники ходи і автопробігу, близько 19:00 почався запланований мітинг. Відразу після мітингу анонсували виступ кількох відомих артистів.

До свята долучилася і знаменита українська співачка кримськотатарського походження Джамала.

"Люблю цей день! День кримськотатарського прапору! #двапрапориоднакраїна", - написала Сусана Джамаладінова на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, близько 25 тисяч кримських татар змушені були залишити Крим після анексії Росією.

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