День рождения Шевченко: 10 современных песен на слова великого Кобзаря

Коллаж РБК-Украина

Styler собрал самые актуальные композиции на стихи Шевченко

9 марта Украина отмечает день рождения Тараса Шевченко - великого украинского поэта, художника и мыслителя. Знаменитая книга стихов, песен и поэм "Кобзар" по сей день является знаковой для украинцев во всем мире.

К слову, многие стихи Тараса Григорьевича положены на музыку. Поэтому Styler собрал для вас топ-10 композиций, которые действительно вызывают непередаваемые ощущения и нереальные эмоции.

Pororoka – Нащо

В основе данной работы лежит стихотворение Шевченко "Зачем мне черные брови". По словам участников группы, это стихотворение было положено на музыку уже очень давно и он также является известным в качестве романса, впрочем, в их исполнении он получил несколько иное звучание.

Видео с YouTube/MVUA

Тартак – Косар

По словам Александра Положинского, к этому аудиопроизведению он и его команда шли долго. Но в один прекрасный момент, почти спонтанно, появилась песня "Косар". В этой композиции музыкантам удалось сохранить узнаваемый тартаковский стиль, и текст Тараса Григорьевича звучит здесь вполне естественно.

Видео с YouTube/TARTAK VIDEO

Хочу ЩЕ! – Тополя

Сюжет клипа "Тополь" демонстрирует печальную историю любви, в которой девушка отпустила своего любимого на войну, а он не вернулся с фронта.

Видео с YouTube/MVUA

CHECHURA Project – Причинна

Музыкальный проект украинской певицы, автора песен и известной бандуристки Натальи Чечуры 9 марта 2018 года презентовал песню на стих "Причинна" и лайв-видео. Не часто услышишь Шевченко под битбокс!

Видео с YouTube/MusicVideoUA

Мандри – Думи мої

Вот такая визуализация регги-композиции на один из самых известных стихов Кобзаря. Получилось душевно, но не печально. Клип, к слову, создан по мотивам живописи, рисунков, графики и рукописей Тараса Григорьевича.

Видео с YouTube/MusicVideoUA

АССА – Волхв

Музыканты столичной рок-группы "АССА" презентовали сингл под названием "Волхв", который помог артистам стать призерами тематического конкурса "Шэ. Песня".

Видео с YouTube/MusicVideoUA

Піккардійська Терція – Ой по горі роман цвіте

Известно, что сам Шевченко любил петь, у него был хороший голос. И когда один из участников легендарной вокальной формации Андрей Капраль писал аранжировки, то представлял, как бы "Ой по горі роман цвіте" мог спеть сам Кобзарь.

Когда слушаешь этот трек - сразу перед глазами возникает сад, шевченковский дом, центральная Украина...

Видео с YouTube/Піккардійська Терція

Оксана Муха – Якби з ким сісти хліба з’їсти

Вот так Шевченко звучит в блюзе! Песня "Якби з ким сісти хліба з’їсти" является частью масштабного культурно-художественного проекта "Від Шевченка до Костенко".

По словам Оксаны, именно тогда, когда она начала петь эти жизненные и очень глубокие строки в этом стиле, поняла, о чем стихотворение.

"Бывают мгновения, когда и мне не хватает той родной, бескорыстной души, с которой можно, как писал Шевченко, "сісти хліба з'їсти" и "не одуріть на самоті", - комментирует певица.

Видео с YouTube/MusicVideoUA

KOZAK SYSTEM – Гайдамацька

Песня под названием "Гайдамацька" на слова Кобзаря вошла в первый альбом Ивана Леньо и компании. Годы идут, а эта песня всегда воспринимается публикой "на ура" во время концертов KOZAK SYSTEM.

Песня "Гайдамацька" (SoundCloud/kozaksystem)

Скрябін – Мені однаково...

Еще в 2001 году группа "Скрябин" во главе с Андреем Кузьменко принял участие в проекте "Кобзар. Нові Акценти".

Видео с YouTube/Таблоїд Волині

Кстати, кроме песни "Мені однаково...", Андрей Кузьменко (уже, правда, сольно и акапельно) зачитал "Якось-то йдучи уночі..."

Видео с YouTube/Бандерівець

Мертвий Півень – Садок вишневий коло хати

Еще один трек, который вошел в проект "Кобзар. Нові Акценти".

Стих, который был положен культовыми львовскими рокерами на музыку, все знают с детства. Но "Мертвий Півень" сделали очень крутую и драйвовую обработку лирической поэзии об идиллии сельской жизни.

Кстати, в этом альбоме есть еще одна песня на слова Шевченко - "Реветастогне".

Видео с YouTube/gycel86