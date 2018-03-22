День сорока святых 2018: что нельзя и можно делать в этот день

Праздник отмечается ежегодно 22 марта
День сорока святых 2018 чтит память Севастийских мучеников – воинов-христиан из города Севастии (территория современной Турции), которые приняли мученическую смерть за веру во Христа.
Согласно истории, 40 мучеников севастийских были лучшей дружиной в армии древнеримского императора Ликиния – жестокого язычника. За отказ отречься христианской веры 40 воинов римского легиона погибли в 320 году у города Севастия (ныне Сивас).
Их завели в Севастийское озеро, которое за ночь покрылось льдом. Чтобы усилить муки, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал и вышел из озера. На пороге бани он упал замертво.
Тогда один из надзирателей со словами "И я – христианин!" зашел в озеро, и мучеников снова стало 40.
В день их памяти облегчается строгость Великого поста.
Что нельзя делать в День сорока святых:
Что можно делать:
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