День сорока святых 2018: что нельзя и можно делать в этот день

Праздник отмечается ежегодно 22 марта

День сорока святых 2018 чтит память Севастийских мучеников – воинов-христиан из города Севастии (территория современной Турции), которые приняли мученическую смерть за веру во Христа.

Согласно истории, 40 мучеников севастийских были лучшей дружиной в армии древнеримского императора Ликиния – жестокого язычника. За отказ отречься христианской веры 40 воинов римского легиона погибли в 320 году у города Севастия (ныне Сивас).

Их завели в Севастийское озеро, которое за ночь покрылось льдом. Чтобы усилить муки, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал и вышел из озера. На пороге бани он упал замертво.

Тогда один из надзирателей со словами "И я – христианин!" зашел в озеро, и мучеников снова стало 40.

В день их памяти облегчается строгость Великого поста.

Что нельзя делать в День сорока святых:

В этот день нельзя работать физически, а также заниматься уборкой жилища.

Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста.

Нельзя стирать, шить или что-то ремонтировать.

В День сорока святых нельзя занимать деньги.

Нельзя сердиться, злиться и ругаться

Что можно делать:

В День сорока святых обязательно нужно испечь булочки-жаворонки.

В этот день можно гадать и призывать весну.

Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь и помолиться.

Молодым людям в этот день следует качаться на качелях. Говорят, что это принесет счастье и урожайный год.

Также в этот праздник принято строить планы на будущее и мечтать.

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