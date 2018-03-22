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День сорока святих 2018: що можна і не можна робити в цей день

STYLERLIFE        22.03.2018 - 11:00
Фото: ortodox.ru
Фото: ortodox.ru

Свято відзначається щорічно 22 березня

День сорока святих 2018 вшановує пам'ять Севастійських мучеників – воїнів-християн з міста Севастії (територія сучасної Туреччини), які прийняли мученицьку смерть за віру в Христа.

Згідно з історії, 40 мучеників севастійських були кращою дружиною у війську давньоримського імператора Ликиния – жорстокого язичника. За відмову зректися християнської віри 40 воїнів римського легіону загинули в 320 році у міста Севастія (нині Сівас).

Їх завели в Севастийское озеро, яке за ніч вкрилося кригою. Щоб посилити борошна, на березі затопили лазню. Один з воїнів не витримав і вийшов з озера. На порозі лазні він впав замертво.

Тоді один із наглядачів зі словами "І я – християнин!" зайшов в озеро, і мучеників знову стало 40.

У день їх пам'яті полегшується строгість Великого посту.

Що не можна робити в День сорока святих:

  • В цей день не можна працювати фізично, а також займатися прибиранням житла.
  • не Можна їсти м'ясо, рибу, яйця, як і під час всього Великого посту.
  • не Можна прати, шити або щось ремонтувати.
  • У День сорока святих не можна позичати гроші.
  • не Можна сердитися, злитися і лаятися

Що можна робити:

  • У День сорока святих обов'язково потрібно спекти булочки-жайворонки.
  • У цей день можна ворожити і закликати весну.
  • Всі віруючі в цей день обов'язково повинні відвідати церкви і помолитися.
  • Молодим людям в цей день слід гойдатися на гойдалці. Кажуть, що це принесе щастя і урожайний рік.
  • Також у цей день прийнято будувати плани на майбутнє і мріяти.

Раніше Styler розповідав про історії та традиції свята День Святого Патріка.

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Теги: свято
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