День сорока святих 2018: що можна і не можна робити в цей день

Свято відзначається щорічно 22 березня
День сорока святих 2018 вшановує пам'ять Севастійських мучеників – воїнів-християн з міста Севастії (територія сучасної Туреччини), які прийняли мученицьку смерть за віру в Христа.
Згідно з історії, 40 мучеників севастійських були кращою дружиною у війську давньоримського імператора Ликиния – жорстокого язичника. За відмову зректися християнської віри 40 воїнів римського легіону загинули в 320 році у міста Севастія (нині Сівас).
Їх завели в Севастийское озеро, яке за ніч вкрилося кригою. Щоб посилити борошна, на березі затопили лазню. Один з воїнів не витримав і вийшов з озера. На порозі лазні він впав замертво.
Тоді один із наглядачів зі словами "І я – християнин!" зайшов в озеро, і мучеників знову стало 40.
У день їх пам'яті полегшується строгість Великого посту.
Що не можна робити в День сорока святих:
Що можна робити:
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