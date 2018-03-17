День Святого Патрика: история и традиции праздника

В один из самых любимых праздников мира (День Св. Патрика) принято надевать одежду зеленого цвета, устраивать гулянья и пить пиво

В субботу, 17 марта 2018 года, католики отмечают День Святого Патрика, который считается одним из самых почитаемых святых во всем мире. Девизом праздника является слово "craic" (кутеж, веселье), и отмечают его яркими шествиями, где все участники одеваются в зеленое. В День Св. Патрика ищут лепреконов, пьют пиво и виски на вечеринках в пабах.

История Дня святого Патрика

Патрик родился в Британии в третьем столетии нашей эры. В возрасте 16 лет был похищен разбойниками и отправлен в Ирландию. Там из юноши сделали раба. Именно рабство помогло ему прийти в веру.

Считается, что Патрик закрепил в Ирландии христианство. На родину после рабства он вернулся уже в сане епископа и начал проповедовать. Согласно историческим сведениям, Патрик основал несколько сотен церквей и крестил более 100 тысяч ирландцев.

Фото: Символ праздника 17 марта - клевер (pixabay.com/Wokandapix)

Умер святой 17 марта, предположительно, в 461 году. Впоследствии этот день стал символом принятия христианства в Ирландии и государственным праздником. Церковь начала отмечать день поминовения Святого Патрика в XVII столетии.

Видео: День Святого Патрика (YouTube/Nort)

Но у праздника есть и языческие традиции. Так, одним из Символов Дня святого Патрика является леприкон - маленькое существо, которое хранит сокровища и золото в горшочке. Считается, что 17 марта можно поймать этого злобного башмачника и выпытать у него, где тот прячет свои сокровища.

Празднование Дня Святого Патрика

В честь Патрика ирландцы устраивают большие и веселые парады, на которых не затихают песни и шутки. Главными напитками праздника считаются пиво и виски. Ради Дня Святого Патрика католики смягчают пост и снимают ограничения в пище и алкоголе. Существует даже понятие "чарка Патрика" - мера алкоголя, которую следует выпить в праздник.

Фото: Празднование Дня св. Патрика (pixabay.com/larsen9236)

Со временем праздник полюбился и жителям других стран - массовые гуляния устраивают в США, Австралии и Аргентине. Участники парадов одеваются в зеленую одежду с изображением клевера, который символизирует Святую Троицу. Считается, что при помощи трилистника клевера Патрик объяснял ирландцам суть христианской веры. Святой говорил: "Так же, как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах".



Зеленый цвет стал символом праздника после того, как ирландские военные начали носить форму этого цвета. Теперь в День Св. Патрика зеленью пестреют не только наряды участников гуляний, в этот цвет окрашивается пиво и даже вода в реках.

Фото: На День Патрика вода в реках становится зеленой (pixabay.com/sam99929)

Согласно ирландской традиции, чтобы привлечь удачу, в День Св. Патрика нужно "утопить трилистник". Для этого лист клевера опускают в бокал со спиртным, выпивают его содержимое, а клевер бросают через левое плечо.