День Святого Патріка: історія та традиції свята

В одне з найулюбленіших свят світу (День Св. Патріка) прийнято надягати одяг зеленого кольору, влаштовувати гуляння та пити пиво

У субботу, 17 березня 2018 року, католики відзначають День Святого Патрика, який вважається одним з найбільш шанованих святих у всьому світі. Девізом свята є слово "craic" (гульба, веселощі), і відзначають його яскравими ходами, де всі учасники одягаються в зелене. У День Св. Патріка шукають лепреконів, п'ють пиво і віскі на вечірках в пабах.

Історія Дня святого Патріка

Патрік народився в Британії в третьому столітті нашої ери. У віці 16 років був викрадений розбійниками і відправлений до Ірландії. Там з юнака зробили раба. Саме рабство допомогло йому прийти до віри.

Вважається, що Патрік закріпив в Ірландії християнство. На батьківщину після рабства він повернувся вже в сані єпископа і почав проповідувати. Згідно з історичними відомостями, Патрік заснував кілька сотень церков і хрестив понад 100 тисяч ірландців.

Фото: Символ свята 17 березня - конюшина (pixabay.com/Wokandapix)

Помер святий 17 березня, імовірно, в 461 році. Згодом цей день став символом прийняття християнства в Ірландії і державним святом. Церква почала відзначати день поминання Святого Патріка в XVII столітті.

Відео: День Святого Патріка (YouTube/Nort)

Але у свята є і язичницькі традиції. Так, одним із символів Дня Святого Патріка є лепрікон - маленька істота, яке зберігає золото та скарби в горщику. Вважається, що 17 березня можна зловити цього злісного башмачника і випитати у нього, де той ховає свої скарби.

Святкування Дня Святого Патріка

На честь Патріка ірландці влаштовують великі і веселі паради, на яких не затихають пісні і жарти. Головними напоями свята вважаються пиво і віскі. Заради Дня Святого Патрика католики пом'якшують пост і знімають обмеження в їжі і алкоголі. Існує навіть поняття "чарка Патріка" - міра алкоголю, яку слід випити в свято.

Фото: Святкування Дня св. Патріка(pixabay.com/larsen9236)

Згодом свято полюбилося і жителям інших країн - масові гуляння влаштовують в США, Австралії та Аргентині. Учасники парадів одягаються в зелений одяг із зображенням конюшини, яка символізує Святу Трійцю. Вважається, що за допомогою трилисника конюшини Патрік пояснював ірландцям суть християнської віри. Святий говорив: "Так само, як три листи можуть рости від одного стебла, так і Бог може бути єдиний в трьох особах".

Зелений колір став символом свята після того, як ірландські військові почали носити форму цього кольору. Тепер в День Св. Патріка зеленню рясніють не тільки наряди учасників гулянь, в цей колір забарвлюється пиво і навіть вода в річках.

Фото: На День Патріка вода в річках стає зеленою (pixabay.com/sam99929)

Згідно ірландській традиції, щоб привернути удачу, в День Св. Патріка потрібно "втопити трилисник". Для цього лист конюшини опускають в келих зі спиртним, випивають його вміст, а конюшину кидають через ліве плече.