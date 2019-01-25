День Татьяны: что вы не знали о празднике (видео)

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25 января - Татьянин день и большой студенческий праздник. Это довольно памятная дата в православном и народном месяцеслове.

Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой чтят в православной церкви именно 25 января.

Она родилась в богатой семье, но в юности девушка отреклась от золота и других земных благ и посвятила себя духовному образу жизни. Она постоянно помогала больным и неимущим и совершала множество других добрых дел. Но во времена правления императора Александра Севера (с 235 года) начались ее страдания - ее мучили и даже кинули на арену цирка, чтобы ее на глазах у озверевшей толпы загрыз лев. Но хищник стал ласкаться и даже не рыкнул на Татьяну. Тогда стражники Александра отрубили ей голову. Произошло это именно 25 января.

С дня ее казни отмечается праздник Татьянин день, а мученица Татьяна причислена к лику святых.

Сегодня студенты ставят свечи за успехи в учебе и молятся мученице Татьяне.

Наши предки считали, что девушка, родившаяся в этот день, будет хорошей хозяйкой со счастливой судьбой.

Напомним, что недавно украинцам рассказали, какая дата празднования Дня студента правильная.

Ранее мы писали о том, что в сети скандал из-за празднования Крещения в Украине.