День студента: украинцам рассказали, какая дата праздника правильная

Коллаж РБК-Украина

У обеих дат - совершенно разные истории

Международный день студента отмечается осенью, 17 ноября, а 25 января – это праздник только для российских студентов. Об этом пишет издание "Сегодня".

Украинские студенты отмечают свой день два раза в год, 17 ноября и 25 января, но оказывается, что это неправильно.

Международный день студента, который отмечают 17 ноября появился в 1941 году после трагических событий.

28 октября 1939 года на улицы Праги вышли студенты и их преподаватели, чтобы отметить годовщину образования Чешского государства. Но в этот период Чехия была оккупирована немецкими войсками и во время демонстрации оккупанты застрелили студента по имени Ян Оплетал.

В Праге началось серьезное противостояние. На улицы города вышли студенты, друзья погибшего, родственники и преподаватели. Они протестовали против безжалостного и жестокого убийства. В течении нескольких дней происходили митинги и стычки с оккупантами.

А рано утром 17 ноября несколько сотен протестантов были арестованы. Часть из них была безжалостна расстреляна, а остальные – сосланы в концлагеря.

На Международном антинацистском конгрессе в 1941 году было принято решение сделать 17 ноября днем памяти погибших чешских студентов. С тех пор этот день, 17 ноября, считается днем студента во всех странах мира.

А вот у праздника 25 января, который также называется "Татьянин день", совсем другая история. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". Празднование даты образования университета и легло в основу этого праздника.

В Российской империи этот праздник был шумным и веселым и в гуляниях принимал участие весь город. В этот день царским жандармам не позволяли трогать выпивших студентов.

После Октябрьской революции праздник был благополучно забыт на многие годы, а в 2005 году президент России Владимир Путин выдал соответствующий указ "О Дне российского студенчества", который теперь отмечают 25 января ежегодно.

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