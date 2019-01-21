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"Российская псевдотрадиция": в сети скандал из-за Крещения в Украине

STYLERЖизнь    21.01.2019 - 15:56
"Российская псевдотрадиция": в сети скандал из-за Крещения в Украине
Коллаж РБК-Украина

Журналист Остап Дроздов отмечает, что украинцам стоит отказаться от давней традиции

Журналист Остап Дроздов высказал свое мнение касательно ныряния в проруби на Крещение. Он утверждает, что данная традиция навязана русскими и никакого отношения к украинцам не имеет. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Эксгибиционистские ныряния в проруби - это не только дешевое позерство, но и навязанная русская псевдотрадиция, которой никогда у нас не было", - утверждает Остап Дроздов.

Он считает, что ценителям традиций "русского мира" среди политиков нужно показать умение "решать" вопросы, запихивать своих неучей в университеты, на каждых выборах вбрасывать нужные бюллетени и жить на одну зарплату госслужащего.

Больше всего журналиста возмущает тот факт, что о "традиционных ценностях" говорят политики, которые не могут обеспечить инвалидов элементарными пандусами, убивают бездомных собак и с детства нацеливают своих детей работать в налоговые и таможни.

&quot;Российская псевдотрадиция&quot;: в сети скандал из-за Крещения в Украине

Скриншот поста: (facebook.com/ostap.drozdov)

Дроздов добавил: "Я бы хотел, чтобы в моей стране традиционными ценностями стало не ныряние в холодную воду в унисон с москалями, а простые и замечательные вещи: пандусы, инклюзивное образование, уважение к человеческой индивидуальности, культ прав человека, путешествия по миру, оторванность государства от церкви и ежедневное примыкание к европейскому пространству".

Не все поддержали журналиста, однако были и те, кто безоговорочно согласился со всем сказанным:

"Одно другому не мешает. Нужно и технологии внедрять, и традиции уважать";

"Спасибо, Остап. Я будто свои мысли прочитал";

"С каждым словом согласна. Спасибо!";

"Согласна только с тем, что праздники нужно праздновать по новому календарю";

"Поддерживаю на все сто";

&quot;Российская псевдотрадиция&quot;: в сети скандал из-за Крещения в Украине

Скриншот комментариев: (facebook.com/ostap.drozdov)

Напомним, что ранее Остап Дроздов сравнил братание с Донбассом с библейской историей о Каине и Авеле.

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