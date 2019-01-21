"Російська псевдотрадиція": в мережі скандал через Хрещення в Україні

Колаж РБК-Україна

Журналіст Остап Дроздов зазначає, що українцям варто відмовитися від давньої традиції

Журналіст Остап Дроздов висловив свою думку щодо пірнання в ополонці на Водохреща. Він стверджує, що дана традиція нав'язана росіянами і жодного стосунку до українців не має. Про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ексгібіціоністське пірнання в ополонки - це не лише дешеве позерство, але й нав'язана російська псевдотрадиція, якої ніколи в нас не було", - стверджує Остап Дроздов.

Він вважає, що шанувальникам традицій "російського світу" серед політиків потрібно показати вміння "вирішувати" питання, запихати своїх неуків в університети, на кожних виборах вкидати потрібні бюлетені і жити на одну зарплату держслужбовця.

Найбільше журналіста обурює той факт, що про "традиційні цінності" говорять політики, які не можуть забезпечити інвалідів елементарними пандусами, вбивають бездомних собак і з дитинства націлюють своїх дітей працювати в податкові і митниці.

Скріншот поста: (facebook.com/ostap.drozdov)

Дроздов додав: "Я б хотів, щоб в моїй країні традиційними цінностями стало не пірнання у холодну воду в унісон з москалями, а прості та чудові речі: пандуси, інклюзивна освіта, повага до людської індивідуальності, культ прав людини, подорожі по світу, відірваність держави від церкви і щоденне примикання до європейського простору".

Не всі підтримали журналіста, однак були і ті, хто без усяких сумнівів погодився з усім сказаним:

"Одне іншому не заважає. Потрібно і впроваджувати технології, і традиції поважати";

"Спасибі, Остап. Я ніби свої думки прочитав";

"З кожним словом згодна. Спасибі!";

"Згодна лише з тим, що свята треба святкувати за новим календарем";

"Підтримую на всі сто";

Скріншот коментарів: (facebook.com/ostap.drozdov)

Нагадаємо, що раніше Остап Дроздов порівняв братання з Донбасом з біблійною історією про Каїна та Авеля.

Також ми повідомляли, що Віталій Козловський поринув у крижаний Дніпро.