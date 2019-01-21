Сегодня в мире отмечают день объятий: что означает этот день для украинцев

Видео: YouTube/"Сніданок з 1+1"

День объятий зародился в США 21 января 1986 года под названием "Национальный день объятий" (англ. National Hugging Day), а затем распространился и по всему миру. Это был своеобразный протест молодежи против постоянно растущей напряженности в мире.

Отметим, что день объятий также отмечают в декабре (англ. International Hug Day). Он появился в 70-х годах XX века, сложившись в студенческой среде западноевропейской молодёжи.

А в Японии день объятий неофициально отмечается 9 августа.

Фото: instagram.com

По традиции, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Существуют и научные обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также - окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям.

Видео: "1+1 video"

К слову, недавно по киевскому супермаркету прогулялся абсолютно голый мужчина - в сети шутят, что он за коммуналку заплатил, денег на одежду не осталось.

Кстати, недавно жительниц дома престарелых поздравил с праздником стриптизер - одна из женщин призналась, что реализовалась ее давняя мечта.

Ранее мы также сообщали о том, что в сети высмеяли водителя ВАЗа, перегрузившего свое авто - мужчина решил сэкономить на доставке.