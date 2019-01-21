ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Сегодня в мире отмечают день объятий: что означает этот день для украинцев

STYLERКурьезы    21.01.2019 - 12:14

Видео: YouTube/"Сніданок з 1+1"

День объятий зародился в США 21 января 1986 года под названием "Национальный день объятий" (англ. National Hugging Day), а затем распространился и по всему миру. Это был своеобразный протест молодежи против постоянно растущей напряженности в мире.

Отметим, что день объятий также отмечают в декабре (англ. International Hug Day). Он появился в 70-х годах XX века, сложившись в студенческой среде западноевропейской молодёжи.

А в Японии день объятий неофициально отмечается 9 августа.

 

Фото: instagram.com

По традиции, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Существуют и научные обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также - окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям.

Видео: "1+1 video"

К слову, недавно по киевскому супермаркету прогулялся абсолютно голый мужчина - в сети шутят, что он за коммуналку заплатил, денег на одежду не осталось.

Кстати, недавно жительниц дома престарелых поздравил с праздником стриптизер - одна из женщин призналась, что реализовалась ее давняя мечта.

Ранее мы также сообщали о том, что в сети высмеяли водителя ВАЗа, перегрузившего свое авто - мужчина решил сэкономить на доставке.

Дональда Трампа высмеяли за прием в Белом доме с фастфудом "НКВДисты на службе народа": фото Гордона, Шуфрича и Добкина рассмешило сеть
Новости Украины курьезы
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь