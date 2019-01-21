Сьогодні у світі відзначають день обіймів: що означає цей день для українців

Відео: YouTube/"Сніданок з 1+1"

День обіймів зародився в США 21 січня 1986 року під назвою "Національний день обіймів (англ. National Hugging Day), а потім поширився по всьому світу. Це був своєрідний протест молоді проти постійно зростаючої напруженості у світі.

Зазначимо, що день обіймів також відзначають у грудні (англ. International Hug Day). Він з'явився в 70-х роках XX століття, склавшись у студентському середовищі західноєвропейської молоді.

А в Японії день обіймів неофіційно відзначається 9 серпня.

Фото: instagram.com

За традицією, під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом. Існують і наукові обґрунтування корисності обіймів: доброзичливі дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, підвищують у крові рівень гемоглобіну, а також - окситоцину, що викликає доброзичливе ставлення до інших людей.

Відео: "1+1 video"

До речі, нещодавно київським супермаркетом прогулявся абсолютно голий чоловік - в мережі жартують, що він заплатив за комуналку, грошей на одяг не залишилося.

До речі, нещодавно мешканок будинку престарілих привітав зі святом стриптизер - одна з жінок зізналася, що реалізувалася її давня мрія.

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