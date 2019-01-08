"Преступник года": в сети высмеивают водителя ВАЗа, перегрузившего свое авто

Незатейливый владелец ВАЗа решил сэкономить на доставке
Патрульная полиция в Киеве задержала водителя ВАЗа, который нагрузил на багажник огромную кипу пенопласта. Курьезный "арест" произошел возле одного из строительных магазинов на Петровке. Об этом информирует ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.
На странице ресурса курьезный инцидент подписали, как "в Киеве на Петровке остановлена фура-ВАЗ с пенопластом".
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/
Водитель, очевидно, решил сэкономить 100 грн на доставке. Хотя, судя по николаевским номерам, возможно, он решил так проехать через всю Украину.
Теперь бережливому "строителю" светит штраф от полиции.
Пользователи сети высмеивают водителя, а также "героизм" полиции, задержавшей "преступника года".
"Взяли-таки... Теперь-то преступность в городе получила сокрушительный удар...", - пошутил Игорь Стребков.
"Все всем кто задержал "особо опастного" вручить по премии и по наградной пукалке, без бойка...", - проиронизировал Sergey Chernysh.
"Семёрка" - гривну бережет! Экономия по-украински ... Сэкономил на доставке, прилетел штраф за неправильную перевозку грузов", - написал Aleksandr Tereshchenko.
"Сверху можно было еще один жигуль для симметрии поставить", - пошутил Dmitriy Odinetz.
"Преступник года", - написал Дима Руденький.
Скриншот комментариев: facebook.com/dtp.kiev.ua/
Кстати, недавно в Киеве мужчина снимал с авто зеркала и требовал за них выкуп. Он оставлял владельцам авто свой номер телефона.
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