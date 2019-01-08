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"Преступник года": в сети высмеивают водителя ВАЗа, перегрузившего свое авто

STYLERКурьезы    08.01.2019 - 09:57
"Преступник года": в сети высмеивают водителя ВАЗа, перегрузившего свое авто
Коллаж РБК-Украина

Незатейливый владелец ВАЗа решил сэкономить на доставке

Патрульная полиция в Киеве задержала водителя ВАЗа, который нагрузил на багажник огромную кипу пенопласта. Курьезный "арест" произошел возле одного из строительных магазинов на Петровке. Об этом информирует ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

На странице ресурса курьезный инцидент подписали, как "в Киеве на Петровке остановлена фура-ВАЗ с пенопластом".

&quot;Преступник года&quot;: в сети высмеивают водителя ВАЗа, перегрузившего свое авто

 Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Водитель, очевидно, решил сэкономить 100 грн на доставке. Хотя, судя по николаевским номерам, возможно, он решил так проехать через всю Украину.

Теперь бережливому "строителю" светит штраф от полиции.

Пользователи сети высмеивают водителя, а также "героизм" полиции, задержавшей "преступника года".

"Взяли-таки... Теперь-то преступность в городе получила сокрушительный удар...", - пошутил Игорь Стребков.

"Все всем кто задержал "особо опастного" вручить по премии и по наградной пукалке, без бойка...", - проиронизировал Sergey Chernysh.

"Семёрка" - гривну бережет! Экономия по-украински ... Сэкономил на доставке, прилетел штраф за неправильную перевозку грузов", - написал Aleksandr Tereshchenko.

"Сверху можно было еще один жигуль для симметрии поставить", - пошутил Dmitriy Odinetz.

"Преступник года", - написал Дима Руденький.

&quot;Преступник года&quot;: в сети высмеивают водителя ВАЗа, перегрузившего свое авто

 Скриншот комментариев: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Кстати, недавно в Киеве мужчина снимал с авто зеркала и требовал за них выкуп. Он оставлял владельцам авто свой номер телефона.

Ранее мы публиковали топ-5 самых популярных автомобилей среди угонщиков.

Напомним, в преддверии праздников киевлян предупредили о грабеже автомобилей.

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