"Оставлял свой номерок": в Киеве мужчина снимал с авто зеркала и требовал выкуп

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Мужчина раньше привлекался к ответственности

Киевским правоохранителям удалось задержать мужчину, который оставлял машины без зеркал, а за их возвращение требовал деньги. Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Мужчина 1987 года рождения - Гаврилов Анатолий Игоревич. Ему очень нравятся зеркала припаркованных автомобилей. Он их снимает, а потом оставляет свой номерок и за денежное вознаграждение (на банковскую карту или на номер мобильного телефона) рассказывает, где лежат "стекляшки", - говорится в сообщении.

Фото: в Киеве задерали наглого вора (facebook.com/KyivOperativ)

При этом, утверждают журналисты, вор "обслуживал" разные авто среднего класса.

Фото: в Киеве задерали наглого вора (facebook.com/KyivOperativ)

"Задержан сотрудниками уголовного розыска Святошинского района. На данный момент уже доказано пять эпизодов, еще около 10, где он идет в качестве подозреваемого. Кстати, ранее он привлекался за кражу автомобильных номеров", - подчеркивается в сообщении.

Фото: в Киеве задерали наглого вора (facebook.com/KyivOperativ)

Как сообщалось ранее, в Днепре полицейские задержали злоумышленников, которые пытались ограбить семейную пару в квартире многоэтажки. Воры скрыться не успели и решили сбежать с места преступления с помощью простыней, которые связали наподобие веревочной лестницы, но один из них сорвался и упал.

Также мы писали, что ранее в сети появилось видео, на котором запечатлели самого неудачливого квартирного вора Киева.

Напомним, что в сенябре в Одессе произошел случай, когда бездомный мужчина, который пробрался в частный дом и от хозяина получил множественные травмы и ранения от травматического пистолета.