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"Залишав свій номерок": у Києві чоловік знімав з авто дзеркала і вимагав викуп

STYLERЖиття    05.01.2019 - 08:58
"Залишав свій номерок": у Києві чоловік знімав з авто дзеркала і вимагав викуп
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Чоловік раніше притягувався до відповідальності

Київським правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який залишав машини без дзеркал, а за їх повернення вимагав гроші. Про це йдеться на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

"Чоловік 1987 року народження - Гаврилов Анатолій Ігорович. Йому дуже подобаються дзеркала припаркованих автомобілів. Він їх знімає, а потім залишає свій номерок і за грошову винагороду (на банківську карту або на номер мобільного телефону) розповідає, де лежать "скельця", - йдеться в повідомленні.

&quot;Залишав свій номерок&quot;: у Києві чоловік знімав з авто дзеркала і вимагав викуп

Фото: у Києві задерали нахабного злодія (facebook.com/KyivOperativ)

При цьому, стверджують журналісти, злодій "обслуговував" різні авто середнього класу.

&quot;Залишав свій номерок&quot;: у Києві чоловік знімав з авто дзеркала і вимагав викуп

Фото: у Києві задерали нахабного злодія (facebook.com/KyivOperativ)

"Затриманий співробітниками карного розшуку Святошинського району. На даний момент вже доведено п'ять епізодів, ще близько 10, де він йде в якості підозрюваного. До речі, раніше він притягувався за крадіжку автомобільних номерів", - підкреслюється в повідомленні.

&quot;Залишав свій номерок&quot;: у Києві чоловік знімав з авто дзеркала і вимагав викуп

Фото: у Києві задерали нахабного злодія (facebook.com/KyivOperativ)

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі поліцейські затримали зловмисників, які намагалися пограбувати сімейну пару в квартирі багатоповерхівки. Злодії втекти не встигли, і вирішили втекти з місця злочину з допомогою простирадл, які зв'язали зразок мотузяної драбини, але один з них зірвався і впав.

Також ми писали, що раніше в мережі з'явилося відео, на якому відобразили самого невдачливого квартирного злодія Києва.

Нагадаємо, що в сенябре в Одесі стався випадок, коли бездомний чоловік, який пробрався в приватний будинок і від господаря отримав множинні травми і поранення від травматичного пістолета.

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