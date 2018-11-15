"Самый тупой вор": в сети показали киевского домушника-неудачника

Коллаж РБК-Украина

Пользователи высмеяли неудачливого вора и сделали прогноз его будущего

В сети появилось видео, на котором запечатлели самого неудачливого квартирного вора Киева. Соответствующее видео было опубликовано в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

На кадрах видео, которое снято камерами наблюдения, видно, как неизвестный мужчина ходит по подъездам столицы и собирает информацию о квартирах и их хозяевах.

Действует он, абсолютно не стесняясь камер наблюдения и очень открыто показывает свое лицо. Мужчина сначала заходит в подъезд, потом поднимается по лестнице и очень уверенно начинает осматривать двери квартир, проверяет качество замков.

"Самый тупой домушник Нивок - на всех этажах в доме стоят камеры, а он пытается что-то украсть. Если знаете эту личность и/или домашний адрес сообщите, пожалуйста, в К.О, пока он ничего лишнего не надергал", - так подписан видеоролик.

Пользователи написали в комментариях, что парень действительно туп, так как по камерам наблюдения, если он совершит кражу, его найти будет очень легко.

"Видео для любителей оставлять сумки при входе с ключами, телефонами, кошельками. Время 18:00 большинство пришло с работы и не всегда внимательны на закрытые двери", "Найдет за дверью "своего" ротвейлера однажды. Хозяин на первом этаже красавец, и сам впустил в парадное, и свои же двери не закрыл", "На что он рассчитывал, что хозяева забудут закрыть квартиру??", "Он 100% тупой. Если бы даже удалось найти открытую дверь и что-то украсть, его бы нашли в тысячу раз быстрее. Табло есть и был бы личный интерес поломать урода", - написали комментаторы.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт.

А также рассказывали о том, что режиссера шоу Оли Поляковой попытались ограбить.

Видео: РБК-Украина