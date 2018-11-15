"Найтупіший злодій": в мережі показали київського домушника-невдаху

Колаж РБК-Україна

Користувачі висміяли невдачливого злодія і зробили прогноз його майбутнього

У мережі з'явилося відео, на якому відобразили самого невдачливого квартирного злодія Києва. Відповідне відео було опубліковано в співтоваристві "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

На кадрах відео, яке зняте камерами спостереження, видно, як невідомий чоловік ходить по під'їздах столиці і збирає інформацію про квартири і їх господарів.

Він діє, абсолютно не соромлячись камер спостереження і дуже відкрито показує своє обличчя. Чоловік спочатку заходить в під'їзд, потім піднімається по сходах і дуже впевнено починає оглядати двері квартир, перевіряє якість замків.

"Найтупіший домушник Нивок - на всіх поверхах в будинку стоять камери, а він намагається щось поцупити. Якщо знаєте цю особу та/або домашню адресу повідомте, будь ласка, до К.О, поки він нічого зайвого не накрав", - так підписаний відеоролик.

Користувачі написали в коментарях, що хлопець дійсно тупий, так як за камерами спостереження, якщо він здійснить крадіжку, знайти його буде дуже легко.

"Відео для любителів залишати сумки при вході з ключами, телефонами, гаманцями. Час 18:00 більшість прийшла з роботи і не завжди уважні на закриті двері", "Знайде за дверима свого ротвейлера одного разу. Господар на першому поверсі красень, і сам впустив в парадне, і свої ж двері не закрив", "На що він розраховував, що господарі забудуть закрити квартиру??", "Він 100% тупий. Якби навіть вдалося знайти відкриті двері і щось вкрасти, його б знайшли в тисячу разів швидше. Табло є і був би особистий інтерес поламати виродка", - написали коментатори.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що шахраї знайшли новий спосіб крадіжки грошей з банківських карт.

А також розповідали про те, що режисера шоу Олі Полякової спробували пограбувати.

Відео: РБК-Україна