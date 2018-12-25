Горе-домушник "убегал" от полиции с 5 этажа по простыне, но сорвался (видео)

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Связанного вора на носилках поместили в скорую и увезли в больницу

В Днепре полицейские задержали злоумышленников, которые пытались ограбить семейную пару в квартире многоэтажки. До прихода хозяев воры скрыться не успели и решили сбежать с места преступления с помощью простыней, которые связали наподобие веревочной лестницы, передает "Информатор" на своей странице в Facebook.

Также опубликовано видео инцидента.

Отмечается, что один из грабителей стал спускаться по импровизированной веревке из окна 5 этажа, но она оборвалась, и преступник упал вниз. Второй вор даже и не пробовал повторить такой фокус.

Фото: скриншот facebook.com/informator.dp.ua

По месту вызова приехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, ГСЧС и карета "скорой".

Видео: facebook.com/informator.dp.ua

Спасатели при помощи стремянки предложили преступнику спуститься вниз, но тот отказался. Пришлось медику самому подняться к мужчине с жесткими носилками. Злоумышленника положили на них и привязали веревками. Затем благополучно спустили вниз и увезли в клинику.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Отмечается, что в отношении горе-грабителей откроют уголовное производство.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщалось ранее, недавно в Одесской области в Теплодаре задержали вора, который проник в чужой дом, решил приготовить себе ужин и по неосторожности чуть не устроил пожар.

Также мы писали о том, что в Киеве учитель физкультуры поймал злоумышленника, который похитил у школьников два мобильных телефона.

Напомним, в октябре во Львовской области 13-летняя девочка смогла раскрыть преступление и помогла полиции схватить вора.

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Видео: РБК-Украина