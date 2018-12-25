Горе-домушник "убегал" от полиции с 5 этажа по простыне, но сорвался (видео)

Связанного вора на носилках поместили в скорую и увезли в больницу
В Днепре полицейские задержали злоумышленников, которые пытались ограбить семейную пару в квартире многоэтажки. До прихода хозяев воры скрыться не успели и решили сбежать с места преступления с помощью простыней, которые связали наподобие веревочной лестницы, передает "Информатор" на своей странице в Facebook.
Также опубликовано видео инцидента.
Отмечается, что один из грабителей стал спускаться по импровизированной веревке из окна 5 этажа, но она оборвалась, и преступник упал вниз. Второй вор даже и не пробовал повторить такой фокус.
Фото: скриншот facebook.com/informator.dp.ua
По месту вызова приехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, ГСЧС и карета "скорой".
Видео: facebook.com/informator.dp.ua
Спасатели при помощи стремянки предложили преступнику спуститься вниз, но тот отказался. Пришлось медику самому подняться к мужчине с жесткими носилками. Злоумышленника положили на них и привязали веревками. Затем благополучно спустили вниз и увезли в клинику.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Отмечается, что в отношении горе-грабителей откроют уголовное производство.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Как сообщалось ранее, недавно в Одесской области в Теплодаре задержали вора, который проник в чужой дом, решил приготовить себе ужин и по неосторожности чуть не устроил пожар.
Также мы писали о том, что в Киеве учитель физкультуры поймал злоумышленника, который похитил у школьников два мобильных телефона.
Напомним, в октябре во Львовской области 13-летняя девочка смогла раскрыть преступление и помогла полиции схватить вора.
Видео: РБК-Украина