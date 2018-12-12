Не устоял перед макаронами: в Одесской области горе-вор устроил пожар в доме

Фото: коллаж РБК-Украина

Преступником оказался 48-летний неоднократно судимый за кражи уроженец Луганской области

В Одесской области в городе Теплодар правоохранители задержали злоумышленника, который проник в чужой дом. Вместо того, чтобы скрыться с места преступления, вор решил приготовить себе ужин и по неосторожности чуть не устроил пожар, рассказали в среду, 12 декабря, в пресс-службе полиции области.

Отмечается, что соседи заметили дым, решили проверить, что случилось, и обнаружили вора.

"Ночью в полицию позвонил житель города Теплодар и сообщил, что заметил в соседском дачном доме дым, а когда побежал проверить, что произошло, застал на месте грабителя", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители приехали по месту вызова и задержали горе-вора.

Фото: od.npu.gov.ua

Преступником оказался неоднократно судимый за кражи 48-летний уроженец Луганской области, уточнили полицейские.

Как рассказал преступник, он хотел забрать посуду, шлифовальный аппарат и заодно поесть макароны. Когда мужчина снимал с плиты кастрюлю, то случайно поджег полотенце.

Пойманный вор сетовал на отсутствие работы и средств.

В Беляевском отделе полиции в Одесской области сообщили, что сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 3 ст. 185 (кража) УК.

В настоящее время решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье девочка вытащила четырех детей из пылающего дома.

Также мы писали о том, что в Киеве учитель физкультуры поймал злоумышленника, который похитил у школьников два мобильных телефона, задержав его до приезда правоохранителей.

Напомним, в октябре во Львовской области 13-летняя девочка смогла раскрыть преступление и помогла полиции схватить вора.

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Видео: РБК-Украина