В Киеве учитель физкультуры помог задержать грабителя мобильных телефонов

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Вор украл гаджеты у школьников

Учитель физкультуры поймал злоумышленника, который похитил у школьников два мобильных телефона, задержав его до приезда правоохранителей. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

В Деснянское управление полиции поступило сообщение о грабеже в школе на улице Лисковская. Директор учебного заведения сообщила, что учитель физкультуры задержал парня, который в раздевалке спортзала похитил два мобильных телефона учеников.

После чего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На месте правоохранители установили, что злоумышленник ранее учился в этой школе, поэтому хорошо ориентировался в здании.

Сообщается, что на занятии учитель физкультуры заметил, как из раздевалки выходит неизвестный, поэтому окликнул его, но тот начал убегать. Педагог не растерялся и догнал незнакомца, задержав его до приезда милиции.

Задержали 19-летнего парня с вещественными доказательствами. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Вора ждет шесть лет лишения свободы.

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Видео: РБК-Украина