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В Киеве учитель физкультуры помог задержать грабителя мобильных телефонов

STYLERЖизнь    12.11.2018 - 16:20
В Киеве учитель физкультуры помог задержать грабителя мобильных телефонов
Фото: Коллаж РБК-Украина

Вор украл гаджеты у школьников

Учитель физкультуры поймал злоумышленника, который похитил у школьников два мобильных телефона, задержав его до приезда правоохранителей. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

В Деснянское управление полиции поступило сообщение о грабеже в школе на улице Лисковская. Директор учебного заведения сообщила, что учитель физкультуры задержал парня, который в раздевалке спортзала похитил два мобильных телефона учеников.

После чего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На месте правоохранители установили, что злоумышленник ранее учился в этой школе, поэтому хорошо ориентировался в здании.

Сообщается, что на занятии учитель физкультуры заметил, как из раздевалки выходит неизвестный, поэтому окликнул его, но тот начал убегать. Педагог не растерялся и догнал незнакомца, задержав его до приезда милиции.

Задержали 19-летнего парня с вещественными доказательствами. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Вора ждет шесть лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве пасынок пьяного водителя сломал челюсть патрульному. Именно в момент оформления админматериалов водитель начал вести себя агрессивно, толкать полицейского и выражаться нецензурной лексикой. 

Также мы писали, что в Харькове вора примотали скотчем к дереву. Пользователи восприняли неоднозначно подобное поведение активистов: одни посчитали его забавным, другие - неоправданно жестоким.

И о том, что в Дубно жестоко избили военного. Игорь Швец, военный 24 ОМБР, был вынужден обратиться к журналистам, так как его заявление никто не рассматривает уже больше месяца.

Видео: РБК-Украина

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