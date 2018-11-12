У Києві вчитель фізкультури допоміг затримати грабіжника мобільних телефонів

Фото: Колаж РБК-Україна

Злодій вкрав гаджети у школярів

Учитель фізкультури зловив зловмисника, який викрав у школярів два мобільних телефони, затримавши його до приїзду правоохоронців. Про це повідомляється на сайті Нацполіції Києва.

В Деснянське управління поліції надійшло повідомлення про грабіж у школі на вулиці Лисківська. Директор навчального закладу повідомила, що вчитель фізкультури затримав хлопця, який в роздягальні спортзалу викрав два мобільних телефони учнів.

Після чого на місце події виїхала слідчо-оперативна група. На місці правоохоронці встановили, що зловмисник раніше навчався у цій школі, тому добре орієнтувався в будівлі.

Повідомляється, що на занятті вчитель фізкультури помітив, як з роздягальні виходить невідомий, тому покликав його, але той почав тікати. Педагог не розгубився і наздогнав незнайомця, затримавши його до приїзду міліції.

Затримали 19-річного хлопця з речовими доказами. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст 2. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Злодія чекає шість років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві пасинок п'яного водія зламав щелепу патрульному. Саме в момент оформлення адмінматеріалів водій почав вести себе агресивно, штовхати поліцейського і виражатися нецензурною лексикою.

Також ми писали, що в Харкові злодія примотали скотчем до дерева. Користувачі сприйняли неоднозначно подібну поведінку активістів: одним це здалося кумедним, іншим - невиправдано жорстоким.

І про те, що у Дубно жорстоко побили військового. Ігор Швець, військовий 24 ОМБР, був змушений звернутися до журналістів, так як його заяву ніхто не розглядав вже більше місяця.

Відео: РБК-Україна