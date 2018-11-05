"Терпению всегда приходит конец": в Харькове вора примотали скотчем к дереву

Фото: Коллаж РБК-Украина

Активисты устроили самосуд

В Харькове активисты решили устроить самосуд над вором авто, привязав его к дереву с соответствующей табличкой. Данный пост опубликовали в городском паблике "Харьков 1654" в Facebook.

"Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец", - написано под снимком.

Скриншот поста: (facebook.com/kharkiv1654)

Пользователи восприняли неоднозначно подобное фото: одни посчитали его забавным, другие - неоправданно жестоким:

Скриншот поста: (facebook.com/kharkiv1654)

Напомним, что в Киеве полицейские сбили вора, который убегал после преступления. Инцидент произошел ночью в среду, около 3:30 на бульваре Тараса Шевченко. Патрульные полицейские спешили на помощь другому экипажу, который задержал возле Бессарабского рынка анонимного минера.

Мы писали, что что во Львове 13-летний подросток сам позвонил в полицию и сообщил о домашнем насилии. Он рассказал о том, что дома его постоянно избивают.

А также мы рассказывали о том, что в Черновцах экс-сотрудник полиции до полусмерти избил водителя. Экс-сотрудник патрульной полиции едва не до смерти избил мужчину за то, что тот неправильно припарковался. Сначала он сделал замечание, потом начал угрожать, а в итоге сбил мужчину с ног и несколько минут бил, пока тот не потерял сознание.

Видео: РБК-Украина