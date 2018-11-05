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"Терпінню завжди приходить кінець": у Харкові злодія примотали скотчем до дерева

STYLERЖиття    05.11.2018 - 10:30
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Активісти влаштували самосуд

У Харкові активісти вирішили влаштувати самосуд над крадієм авто, прив'язавши його до дерева з відповідною табличкою. Даний пост опублікували у міському пабліку "Харків 1654" у Facebook.

"Велика Панасовская зараз. Ось що буває, коли злодія постійно відпускають з райвідділу. Терпінню завжди приходить кінець", - написано під знімком.

&quot;Терпінню завжди приходить кінець&quot;: у Харкові злодія примотали скотчем до дерева

Скріншот поста: (facebook.com/kharkiv1654)

Користувачі сприйняли неоднозначно подібне фото: одні вважали його кумедним, інші - невиправдано жорстоким:

&quot;Терпінню завжди приходить кінець&quot;: у Харкові злодія примотали скотчем до дерева

Скріншот поста: (facebook.com/kharkiv1654)

Нагадаємо, що у Києві поліцейські збили злодія, який тікав після злочину. Інцидент стався вночі в середу, близько 3:30 на бульварі Тараса Шевченка. Патрульні поліцейські поспішали на допомогу іншому екіпажу, який затримав біля Бессарабського ринку анонімного мінера.

Ми писали, що у Львові 13-річний підліток сам зателефонував у поліцію і повідомив про домашнє насильство. Він розповів про те, що вдома його постійно б'ють.

А також ми розповідали про те, що в Чернівцях екс-співробітник поліції до напівсмерті побив водія. Екс-співробітник патрульної поліції ледь не до смерті побив чоловіка за те, що той неправильно припаркувався. Спочатку він зробив зауваження, потім почав погрожувати, а в підсумку збив чоловіка з ніг і кілька хвилин бив, поки той не втратив свідомість.

Відео: РБК-Україна

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