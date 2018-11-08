В Николаеве пасынок пьяного водителя сломал челюсть патрульному

Фото: Коллаж РБК-Украина

Водитель начал вести себя агрессивно в момент оформления протокола

В Николаеве в микрорайоне Терновка патрульному при задержании пьяного водителя сломали челюсть ударом ноги. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции, передает Преступности.НЕТ.

Сообщается, что патрульные обратили внимание на автомобиль "Infiniti", в салоне которого, помимо водителя, находилась группа людей, у которых были обнаружены признаки алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля отказался проходить освидетельствование на наличие алкоголя в организме, поэтому на него начали составлять протокол по статье 130 Кодекса Украины.

И в момент оформления админматериалов водитель начал вести себя агрессивно, толкать полицейского и выражаться нецензурной лексикой. На предупреждения мужчина не регировал, поэтому полицейский решил его задержать. Когда патрульный опустил водителя и начал наклоняться над ним, чтобы надеть наручники, то на него начал бежать пасынок водителя и нанес в лицо удар ногой.

После этого всех участников конфликта отвезли в отдел полиции. Позже выяснилось, что в результате удара у офицера патрульной полиции была сломана челюсть. По данному факту в полиции открыли уголовное производство.

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Видео: РБК-Украина