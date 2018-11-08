У Миколаєві пасинок п'яного водія зламав щелепу патрульному

Фото: Колаж РБК-Україна

Водій почав вести себе агресивно в момент оформлення протоколу

У Миколаєві в мікрорайоні Тернівка патрульному під час затримання п'яного водія зламали щелепу ударом ноги. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполиції, передає Преступности.НЕТ.

Повідомляється, що патрульні звернули увагу на автомобіль "Infiniti", в салоні якого, окрім водія, знаходилася група людей, у яких були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння.

Водій автомобіля відмовився проходити огляд на наявність алкоголю в організмі, тому на нього почали складати протокол за статтею 130 Кодексу України.

І в момент оформлення адмінматеріалів водій почав вести себе агресивно, штовхати поліцейського і виражатися нецензурною лексикою. На попередження чоловік не відреагував, тому поліцейський вирішив його затримати. Коли патрульний почав нахилятися над водієм, щоб надіти наручники, то на нього почав бігти пасинок водія і наніс удар в обличчя ногою.

Після цього всіх учасників конфлікту відвезли у відділ поліції. Пізніше з'ясувалося, що в результаті удару у офіцера патрульної поліції була зламана щелепа. За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження.

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Відео: РБК-Україна