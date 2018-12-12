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Не встояв перед макаронами: в Одеській області горе-злодій влаштував пожежу в будинку

STYLERКурйози    12.12.2018 - 22:13
Не встояв перед макаронами: в Одеській області горе-злодій влаштував пожежу в будинку
Фото: колаж РБК-Україна

Злочинцем виявився 48-річний неодноразово судимий за крадіжки уродженець Луганської області

В Одеській області в місті Теплодар правоохоронці затримали зловмисника, який проник до чужої хати. Замість того, щоб втекти з місця злочину, він вирішив приготувати собі вечерю через необережність ледь не влаштував пожежу, розповіли в середу, 12 грудня, в прес-службі поліції області.

Зазначається, що сусіди помітили дим та вирішили перевірити, що трапилося, і виявили злодія.

"Вночі до поліції зателефонував житель міста Теплодар і повідомив, що помітив у сусідському дачному будинку дим, а коли побіг перевірити, що сталося, застав на місці крадія", - йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці приїхали за місцем виклику і затримали горе-грабіжника.

Не встояв перед макаронами: в Одеській області горе-злодій влаштував пожежу в будинку

Не встояв перед макаронами: в Одеській області горе-злодій влаштував пожежу в будинкуФото: od.npu.gov.ua

Злочинцем виявився неодноразово судимий за крадіжки 48-річний уродженець Луганської області, уточнили поліцейські.

Як розповів злочинець, він хотів забрати посуд, шліфувальний апарат і заодно поїсти макарони. Коли чоловік знімав з плити каструлю, випадково підпалив рушник.

Спійманий злодій нарікав на відсутність роботи і коштів.

У Біляївському відділі поліції в Одеській області повідомили, що відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) і ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК.

В даний час вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомлялося раніше, на Закарпатті дівчинка витягла чотирьох дітей з палаючого будинку.

Також ми писали про те, що в Києві вчитель фізкультури зловив зловмисника, який викрав у школярів два мобільних телефони, затримавши його до приїзду правоохоронців.

Нагадаємо, в жовтні у Львівській області 13-річна дівчинка змогла розкрити злочин і допомогла поліції схопити злодія.

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Відео: РБК-Україна

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