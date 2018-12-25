Горе-домушник "тікав" від поліції з 5 поверху по простирадлі, але зірвався (відео)

Зв'язаного злодія на ношах помістили у "швидку" і відвезли до лікарні
У Дніпрі поліцейські затримали зловмисників, які намагалися пограбувати сімейну пару в квартирі багатоповерхівки. До приходу господарів злодії піти не встигли, і вирішили втекти з місця злочину за допомогою простирадл, які зв'язали на зразок мотузяної драбини, передає "Інформатор" на своїй сторінці в Facebook.
Також опубліковано відео інциденту.
Зазначається, що один з грабіжників став спускатися по імпровізованій мотузці з вікна 5 поверху, але вона обірвалася, і злочинець впав вниз. Другий злодій навіть і пробував повторити такий фокус.
Фото: скріншот facebook.com/informator.dp.ua
За місцем виклику приїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, ДСНС і карета "швидкої".
Відео: facebook.com/informator.dp.ua
Рятувальники за допомогою драбини запропонували злочинцеві спуститися вниз, але той відмовився. Довелося медику самому піднятися до чоловіка із жорсткими носилками. Зловмисника поклали на них і прив'язали мотузками. Потім благополучно спустили вниз і відвезли в клініку.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Зазначається, що стосовно горе-грабіжників відкриють кримінальне виробництво.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Як повідомлялося раніше, нещодавно в Одеській області в Теплодарі затримали злодія, який проник до чужого будинку, вирішив приготувати собі вечерю і по необережності ледь не влаштував пожежу.
Також ми писали про те, що в Києві вчитель фізкультури зловив зловмисника, який викрав у школярів два мобільних телефони.
Нагадаємо, в жовтні у Львівській області 13-річна дівчинка змогла розкрити злочин і допомогла поліції схопити злодія.
Відео: РБК-Україна