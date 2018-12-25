Горе-домушник "тікав" від поліції з 5 поверху по простирадлі, але зірвався (відео)

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Зв'язаного злодія на ношах помістили у "швидку" і відвезли до лікарні

У Дніпрі поліцейські затримали зловмисників, які намагалися пограбувати сімейну пару в квартирі багатоповерхівки. До приходу господарів злодії піти не встигли, і вирішили втекти з місця злочину за допомогою простирадл, які зв'язали на зразок мотузяної драбини, передає "Інформатор" на своїй сторінці в Facebook.

Також опубліковано відео інциденту.

Зазначається, що один з грабіжників став спускатися по імпровізованій мотузці з вікна 5 поверху, але вона обірвалася, і злочинець впав вниз. Другий злодій навіть і пробував повторити такий фокус.

Фото: скріншот facebook.com/informator.dp.ua

За місцем виклику приїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, ДСНС і карета "швидкої".

Відео: facebook.com/informator.dp.ua

Рятувальники за допомогою драбини запропонували злочинцеві спуститися вниз, але той відмовився. Довелося медику самому піднятися до чоловіка із жорсткими носилками. Зловмисника поклали на них і прив'язали мотузками. Потім благополучно спустили вниз і відвезли в клініку.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Зазначається, що стосовно горе-грабіжників відкриють кримінальне виробництво.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Одеській області в Теплодарі затримали злодія, який проник до чужого будинку, вирішив приготувати собі вечерю і по необережності ледь не влаштував пожежу.

Також ми писали про те, що в Києві вчитель фізкультури зловив зловмисника, який викрав у школярів два мобільних телефони.

Нагадаємо, в жовтні у Львівській області 13-річна дівчинка змогла розкрити злочин і допомогла поліції схопити злодія.

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Відео: РБК-Україна