"Дед Мороз собирает подарки": киевлян предупредили о грабеже автомобилей

Коллаж РБК-Украина

В сети считают, что оставлять автомобили без присмотра — "дорогое удовольствие"

В Киеве в течение недели группа неизвестных грабит авттомобили припаркованные на бесплатных парковках. Грабители не только выносят, но и портят имущество — бьют стекла и срывают номера. С просьбой о помощи в поиске преступников пострадавшие обратились в сообщество "Киев Оперативный" в Facebook.

"Хотелось бы поделиться у вас информацией про то, что на ул. Ахматовой, Урловской, Днепровской, Набережной, группа неизвестных людей бьют машины. И, откуда получается, вытаскивают вещи (ценные и не очень), остальные машины просто вредят", — пишут в сообществе.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Больше возмущения в сети вызвало бездействие полиции, говорят, что правоохранители только пожимают плечами, а искать преступников не планируют.

"Полиция приехала, но особого желания разбиратся у ребят нет, поэтому собралось много людей возле их отдела, были разборки об их бездействии. Якобы полиция не хочет проверять наружные камеры. Удалось сфоткать только 4 машины, по факту было обнаружено 5 поврежденных машин", — добавили в сообществе.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

В комментариях действия вандалов поддали критике. Многие считают, что оставлять автомобили без присмотра на парковке — не безопасно.

"Бесплатная парковка под домом — дорогое удовольствие", "Возможно товарищи, которые не могут купить даже самокат, таким образом тешат свое самолюбие...", "Дед Мороз собирает подарки((", — пишут в сети.

В сети также отметили, что ранее также были замечены несколько случаев грабежа на улице Вышгородской.

"На ул. Вышгородской, 8 две машины за неделю. Эпизод одинаковый: заднее или задние боковые", — пишет в комментариях очевидец с ником Grekoff Mitya.

Фото: (facebook.com/Mykhailo Shcherbak)

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что ранее мы писали о снижении уровня преступности в Украине. За период военного положения зарегистрировано на 29% меньше преступлений.

Также мы писали, что в Украине снизилось число вооруженных нападений.