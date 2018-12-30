ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Дід Мороз збирає подарунки": киян попередили про грабіж автомобілів

STYLERПодії    30.12.2018 - 22:07
"Дід Мороз збирає подарунки": киян попередили про грабіж автомобілів
Колаж РБК-Україна

У мережі вважають, що залишати автомобілі без нагляду — "дороге задоволення"

У Києві протягом тижня група невідомих грабує авттомобили припарковані на безкоштовних парковках. Грабіжники не тільки крадуть, але й псують майно — б'ють скла і зривають номери. З проханням про допомогу в пошуку злочинців постраждалі звернулися в співтовариство "Київ Оперативний" у Facebook.

"Хотілося б поділитися у вас інформацією про те, що на вул. Ахматової, Урловській, Дніпровській, Набережній група невідомих людей б'ють машини. І, звідки виходить, витягують речі (цінні і не дуже), інші машини просто шкодять", — пишуть у співтоваристві.

 

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Більше обурення в мережі викликала бездіяльність поліції, кажуть, що правоохоронці лише знизують плечима, а шукати злочинців не планують.

"Поліція приїхала, але особливого бажання разбиратся у хлопців немає, тому зібралося багато людей біля їхнього відділу, були розборки про їх бездіяльність. Нібито поліція не хоче перевіряти зовнішні камери. Вдалося сфоткати тільки 4 машини, за фактом було виявлено 5 пошкоджених машин", — додали в співтоваристві.

&quot;Дід Мороз збирає подарунки&quot;: киян попередили про грабіж автомобілів

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

В коментарях дії вандалів піддали критиці. Багато хто вважає, що залишати автомобілі без нагляду на парковці — не безпечно.

"Безкоштовна парковка під будинком — дороге задоволення", "Можливо товариші, які не можуть купити навіть самокат, таким чином тішать своє самолюбство...", "Дід Мороз збирає подарунки((", — пишуть в мережі.

У мережі також відзначили, що раніше також були помічені кілька випадків грабежу на вулиці Вишгородській.

"На вул. Вишгородській, 8 дві машини за тиждень. Епізод однаковий: заднє або задні бічні", — пише в коментарях очевидець з ніком Grekoff Mitya.

 

Фото: (facebook.com/Mykhailo Shcherbak)

&quot;Дід Мороз збирає подарунки&quot;: киян попередили про грабіж автомобілів

&quot;Дід Мороз збирає подарунки&quot;: киян попередили про грабіж автомобілів

&quot;Дід Мороз збирає подарунки&quot;: киян попередили про грабіж автомобілів

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що раніше ми писали про зниження рівня злочинності в Україні. За період воєнного стану зареєстровано на 29% менше злочинів.

Також ми писали, що в Україні знизилася кількість збройних нападів.

У Парижі біля штаб-квартири газети Le Parisien згоріли кілька автомобілів У центрі Києва влаштували побоїще і кидалися на поліцію: кадри з місця НП
Новини України Київавтомобилиграбеж
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся