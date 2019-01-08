"Злочинець року": в мережі висміюють водія ВАЗу, перегрузившего своє авто

Колаж РБК-Україна

Невигадливий власник ВАЗу вирішив заощадити на доставці

Патрульна поліція в Києві затримала водія ВАЗу, який навантажив на багажник величезну купу пінопласту. Курйозний "арешт" стався біля одного з будівельних магазинів на Петрівці. Про це інформує ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

На сторінці ресурсу курйозний інцидент підписали, як "у Києві на Петрівці зупинена фура-ВАЗ з пінопластом".

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Водій, очевидно, вирішив заощадити 100 грн на доставці. Хоча, судячи з миколаївських номерів, можливо, він вирішив проїхати через всю Україну.

Тепер бережливому "будівельнику" світить штраф від поліції.

Користувачі мережі висміюють водія, а також "героїзм" поліції, яка затримала "злочинця року".

"Взяли-таки... Тепер-то злочинність в місті отримала нищівний удар...", - пожартував Ігор Стребков.

"Все, всім хто затримав "особливо опастного" вручити по премії і нагородній пукалці, без бойка...", - поіронізував Sergey Chernysh.

"Сімка" - гривню береже! Економія по-українськи ... Заощадив на доставці, прилетів штраф за неправильне перевезення вантажів", - написав Aleksandr Tereshchenko.

"Зверху можна було ще один жигуль для симетрії поставити", - пожартував Dmitriy Odinetz.

"Злочинець року", - написав Діма Руденький.

Скріншот коментарів: facebook.com/dtp.kiev.ua/

До речі, нещодавно в Києві чоловік знімав з авто дзеркала і вимагав за них викуп. Він залишали власникам авто свій номер телефону.

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Нагадаємо, напередодні свят киян попередили про грабежі автомобілів.