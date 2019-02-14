День влюбленных не только про с*кс и блуд: в ПЦУ сделали заявление

Фото: День святого Валентина (УНИАН)

Православная церковь не может противостоять мирским праздникам

Православная церковь Украины, которая недавно заявила, что женщинам больше не нужно будет надевать платок в храме, высказалась о том, что она думает по поводу праздника День святого Валентина.

Хотя православная церковь не признает такой праздник и 14 февраля чтит мученика Трифона, мнение священнослужителей начинает меняться.

В частности, миссионер, публицист и протоиерей ПЦУ Евгений Заплетнюк в своем блоге рассказал, что его предыдущая риторика, что это праздник не является ни православным, ни католическим, не всегда полезна.

"Получается, что церковные люди, хоть и руководствуясь самыми благочестивыми намерениями, все-таки хотят испортить праздник другим... Поэтому, если для кого-то важно мое разрешение на праздник влюбленных - я его с радостью вам даю", - написал Заплетнюк.

Он добавил, что церковь при всем желании не сможет противиться популярности таких мирских праздников, как Хэллоуин, День святого Валентина или День святого Патрика. Поэтому ей стоит принять тот посыл, который несет традиция 14 февраля, а именно желание дарить любовь ближним.

День святого Валентина (фото: pixabay.com)

"Многие называют этот праздник - "праздником блуда". Конечно, это не так, - пишет Заплетнюк, - Отождествлять это праздник исключительно с блудом может только искаженное блудом больное сознание", - утверждает священник.

Он также отметил, что целью Православной церкви является не проклинать всех, кто проявляет свои чувства, а научить их здоровому принятию себя, своих чувств, не нарушая базовые евангельские ценности.

К слову, мы публиковали топ-10 свежих идей для подарка любимому мужчине.

Напомним, митрополит Епифаний заявил, что Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра в Тернопольской области и Свято-Успенская Святогорская лавра в Донецкой области в течение одного - двух лет выйдут из-под юрисдикции РПЦ в Украине.