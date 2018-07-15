"Держись!": бывший узник Освенцима написал письмо Олегу Сенцову

Фото: Олег Сенцов (facebook.com/khrystyna.morozova)

Узник четырех концлагерей призвал Олега Сенцова жить

Бывший узник четырех нацистских концлагерей Игорь Малицкий написал письмо со словами поддержки политзаключенному Олегу Сенцову. Об этом сообщает ТСН.

Бывший узник четырех концлагерей, профессор Украинской инжерно-педагогической академии Игорь Малицкий призвал Олега Сенцова держаться и жить ради своей семьи и ради родной страны.

Он отметил, что украинскому режиссеру нужно выжить, чтобы позже осудить своих мучителей.

"Дорогой друг Олег. Обращаюсь к тебе как бывший узник Освенцима и еще трех концлагерей смерти фашистской Германии, как к узнику теперь уже путинских лагерей. Не делай подарок палачам - держись! Борись за жизнь и свободу так, как мы боролись и выжили, еще и добивали их, а потом судили. Надо и сейчас тебе выжить, освободиться и потом судить этих палачей, чтобы люди знали, с кем надо бороться, чтобы не допустить повтора прошлого, которое может произойти сейчас гораздо страшнее, чем это было в прошлом. Люди Мира будут скандировать "Слава Украине". Хорошее начало этому дал герой хорват. Живи, дорогой Олег! Живи ради семьи, государства, нас, патриотов Украины и назло врагам!" – написал Малицкий в своем письме

Кстати, в Одессе устроили красочный флешмоб в поддержку Сенцова.

Олег Сенцов. Один в поле воин