В Одессе устроили красочный флешмоб в поддержку Сенцова (видео)

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Митинг прошел в день рождения украинского режиссера

В центре Одессы прошла красочная акция в поддержку незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает "УНИАН".

Так, в Летнем театре собрались сразу несколько представителей общественных организаций и просто жители города. При помощи перфоманса они хотели привлечь внимание общественности к проблеме политзаключенных в Российской Федерации.

По словам общественного активиста Виталия Устименко, акция была проведена по принципу съемочного процесса, а на лицах некоторых участников были маски Путина и Трампа.

В ходе проведения флешмоба, мужчина брал в руки плакаты различными надписями, которые играли роль титров. При этом актеры параллельно показывали "кино".

К примеру, первый плакат говорил: " Трамп, представьте себе, что солдаты Путина ворвались на территорию вашей страны". Второй – "Они арестовали вас только потому, что вы любите свою родину".

Предпоследний плакат гласил о следующем: " По сфабрикованному делу вам дали 20 лет лишения свободы". После этого актер, играющий роль президента США Дональда Трампа сел на скамейку, которая предполагала тюремную камеру.

Завершался флешмоб титром-плакатом: " Трамп, если бы речь шла о вас, что бы вы сделали?". После этого актеры вышли "из тюрьмы" и показали зрителям плакат, на котором были написаны имена узников Кремля, которых Одесса требует освободить.

<br>

Видео: флешмоб в поддержку Олега Сенцова (krymr.com)

Кстати, незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова насильно кормят в тюрьме. Об этом сообщила легендарная актриса Ада Роговцева.

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)