В Одесі влаштували барвистий флешмоб в підтримку Сенцова (відео)

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Мітинг пройшов в день народження українського режисера

У центрі Одеси пройшла яскрава акція на підтримку незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє "УНІАН".

Так, у Літньому театрі зібралися відразу кілька представників громадських організацій та просто жителі міста. За допомогою перфомансу вони хотіли привернути увагу громадськості до проблеми політв'язнів у Російської Федерації.

За словами громадського активіста Віталія Устименка, акція була проведена за принципом знімального процесу, а на обличчях деяких учасників були маски Путіна і Трампа.

В ході проведення флешмобу, чоловік брав в руки плакати різними написами, які грали роль титрів. При цьому актори паралельно показували "кіно".

Наприклад, перший плакат говорив: "Трамп, уявіть собі, що солдати Путіна увірвалися на територію вашої країни". Другий – "Вони заарештували вас тільки тому, що ви любите свою батьківщину".

Передостанній плакат йшлося про наступне: "По сфабрикованій справі вам дали 20 років позбавлення волі". Після цього актор, який грає роль президента США Дональда Трампа сів на лавку, яка передбачала тюремну камеру.

Завершувався флешмоб титром-плакатом: "Трамп, якщо б мова йшла про вас, що б ви зробили?". Після цього актори вийшли "з в'язниці" і показали глядачам плакат, на якому були написані імена в'язнів Кремля, Одеса яких вимагає звільнити.

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Відео: флешмоб у підтримку Олега Сенцова (krymr.com)

До речі, незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова насильно годують у в'язниці. Про це повідомила легендарна актриса Ада Роговцева.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)