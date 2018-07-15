"Тримайся!": колишній в'язень Освенціма написав лист Олегу Сенцову

Фото: Олег Сенцов (facebook.com/khrystyna.morozova)

В'язень чотирьох концтаборів закликав Олега Сенцова жити

Колишній в'язень чотирьох нацистських концтаборів Ігор Малицький написав листа зі словами підтримки політв'язню Олегу Сенцову. Про це повідомляє ТСН.

Колишній в'язень чотирьох концтаборів, професор Української инжерно-педагогічної академії Ігор Малицький закликав Олега Сенцова триматися і жити заради своєї сім'ї і заради рідної країни.

Він зазначив, що українському режисерові потрібно вижити, щоб пізніше засудити своїх мучителів.

"Любий друг Олег. Звертаюся до тебе як колишній в'язень Освенціма і ще трьох концтаборів смерті фашистської Німеччини, як до в'язня тепер вже путінських таборів. Не роби подарунок катам - тримайся! Борися за життя і свободу так, як ми боролися і вижили, ще й добивали їх, а потім судили. Треба і зараз тобі вижити, звільнитися і потім судити цих катів, щоб люди знали, з ким треба боротися, щоб не допустити повторення минулого, яке може статися зараз набагато страшніше, ніж це було в минулому. Люди Світу будуть скандувати "Слава Україні". Гарний початок цього дав герой хорват. Живи, шановний Олеже! Живи заради сім'ї, держави, нас, патріотів України і на зло ворогам!" – написав Малицький у своєму листі

До речі, в Одесі влаштували барвистий флешмоб в підтримку Сенцова.

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