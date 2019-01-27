Дерзкий разбой в запорожском отделении почты: был введен план "Сирена"

Коллаж РБК-Украина

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы

26 января в запорожском отделении почты был совершен дерзкий разбой. Правоохранители ввели план "Сирена" и злоумышленник был пойман. Об этом сообщают в пресс-службе полиции.

Отмечается, что злоумышленник зашел в помещении отделения почты и попросил разменять крупную купюру. После чего схватил деньги из рук кассира и выбежал. Женщина 1987 года рождения побежала за правонарушителем, пытаясь догнать.

Позже она увидела, как со двора дома выехал автомобиль. На место происшествия были направлены наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа, в городе немедленно ввели полицейскую операцию "Сирена".

На розыск и задержание злоумышленника были ориентированы все патрули запорожской милиции. На выезде с плотины ДнепроГЭС остановили автомобиль, похожий по описанию, а в салоне авто оказался тот самый грабитель.

Установлено, что к совершению преступления причастен местный житель 1969 года. Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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