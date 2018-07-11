"Дешевые авто и много ям на дорогах": украинка рассказала о жизни в США

Фото: president.gov.ua

Девушка поделилась опытом жизни в Америке

Украинка, которая переехала в город Анкоридж в Аляске, США, по программе культурных обменов, рассказала о жизни в Штатах. Своими впечатлениями Настя Боен поделилась в интервью "Сегодня.Lifestyle".

По ее словам, в Америке очень дешевые авто, высокий уровень качества в сфере обслуживания, но совсем не вкусная еда.

"Здесь есть очень дешевые автомобили, однако их нужно чинить. Можно найти бюджетные варианты даже за 20-40 долларов. Ну да, это будет "убитая тарандайка", но все-таки. Уже за 400 долларов можно купить абсолютно нормальный автомобиль, а за две тысячи – "персик", - отметила Настя.

По ее словам, с дорогами на Аляске не все так гладко. Она пожаловалась на многочисленные ямы.

"Когда я бывала в Хьюстоне, то там еще ничего. А на Аляске тает снег и вместе с ним дорога. Возможно, просто не успевают ремонтировать из-за огромных площадей. Видела, что летом идет масштабная реконструкция – быстрыми темпами ремонтировали все дороги. Они же за это платят большие налоги. Но вот именно сейчас на хай-веях (скоростная автострада с односторонним движением – ред.) есть большие ямы и это плохо: едешь на скорости и не можешь остановиться, потому что за тобой много машин, но рискуешь влететь в какую-то лужу", - отметила девушка.

"Сфера услуг идеальная. Бывало такое, что приносила в магазин порванные джинсы. Продавцы разрешили мне на эту сумму (стоимость джинсов) выбрать другой товар..." – добавила Настя.

А вот продукты в Штатах, по ее словам, невкусные.

"Они подсыпают в блюда различные добавки и эмульгаторы для вкуса. Из-за этого постоянно хочется есть. Хотя когда покупаешь продукты сам, то они никакие: овощи, фрукты, даже картофель невкусный. Киви, например, без кислинки и не сочные, очень большие по размеру. Хлеб похож на губку: можно его в кулаке зажать, а он уже через несколько секунд снова приобретает нужную форму. Конечно, есть специальные пекарни, где хлеб хороший, но мало кто туда едет, ведь на это уходит много времени", - считает она.

Настя рассказала, что американцам, которые живут в США постоянно – то есть минимум три года, раз в год выплачивают от одной до двух тысяч долларов.

"То есть, если в семье пятеро детей – деньги получит каждый", - отметила она.

"Кажется, минимальная зарплата 9,5 долларов в час. В месяц получается где-то 1600 долларов. Хотя можно легко получать и 15 долларов в час, тогда за месяц получится больше", - рассказала украинка.

Девушка также поделилась опытом общения с американцами. Она утверждает, что почти всегда жители США помогают друг другу.

"Они всегда помогут. Если ты плачешь, они подойдут и спросят, все ли у тебя хорошо. У нас бывает, что просто мимо проходят. Помню, у меня однажды в машине спустило колесо. Мужчина, который ехал позади меня, посигналил, я остановилась, и он помог мне все перемонтировать. К тому же они очень открыто относятся к другим людям. Им действительно интересно, что у тебя в жизни происходит. Хотя люди там разные, как и везде", - добавила Настя.

Кстати, украинские заробитчане рассказали, как трудоустроились в Чехии. Пара из Украины устроилась на работу в Праге. В агентстве по трудоустройству супругам обещали помимо работы предоставить жилье. За свои услуги агенты просили тысячу долларов.

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