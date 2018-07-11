"Дешеві авто і багато ям на дорогах": українка розповіла про життя в США

Фото: president.gov.ua

Дівчина поділилася досвідом життя в Америці

Українка, яка переїхала в місто Анкоридж в Алясці, США, за програмою культурних обмінів, розповіла про життя у Штатах. Своїми враженнями Настя Боєн поділилася в інтерв'ю "Сегодня.Lifestyle".

За її словами, в Америці дуже дешеві авто, високий рівень якості в сфері обслуговування, але зовсім не смачна їжа.

"Тут є дуже дешеві автомобілі, але їх потрібно ремонтувати. Можна знайти бюджетні варіанти навіть за 20-40 доларів. Ну так, це буде "убита тарандайка", але все-таки. Вже за 400 доларів можна купити абсолютно нормальний автомобіль, а за дві тисячі - "персик", - зазначила Настя.

За її словами, з дорогами на Алясці не все так добре. Вона поскаржилася на численні ями.

"Коли я бувала в Х'юстоні, то там ще нічого. А на Алясці тане сніг і разом з ним - дорога. Можливо, просто не встигають ремонтувати через величезні площі. Бачила, що влітку йде масштабна реконструкція - швидкими темпами ремонтували всі дороги. Вони ж за це платять великі податки. Але ось саме зараз на хай-веях (швидкісна автострада з одностороннім рухом - ред.) є великі ями і це погано: їдеш на швидкості і не можеш зупинитися, тому що за тобою багато машин, але ризикуєш влетіти в якусь калюжу", - зазначила дівчина.

"Сфера послуг ідеальна. Бувало таке, що приносила в магазин порвані джинси. Продавці дозволили мені на цю суму (вартість джинсів) обрати інший товар..." - додала Настя.

А от продукти в США, за її словами, несмачні.

"Вони підсипають в страви різні добавки і емульгатори для смаку. Через це постійно хочеться їсти. Хоча коли купуєш продукти сам, то вони ніякі: овочі, фрукти, навіть картопля несмачна. Ківі, наприклад, без кислинки і не соковиті, дуже великі за розміром. Хліб схожий на губку: можна його в кулаці затиснути, а він вже через кілька секунд знову набуває потрібної форми. Звичайно, є спеціальні пекарні, де хліб хороший, але мало хто туди їде, адже на це йде багато часу", - вважає вона.

Настя розповіла, що американцям, які живуть в США постійно - як мінімум три роки, виплачують один раз в рік від однієї до двох тисяч доларів.

"Тобто, якщо в сім'ї п'ятеро дітей - гроші отримає кожен", - зазначила вона.

"Здається, мінімальна зарплата 9,5 доларів за годину. На місяць виходить десь 1600 доларів. Хоча можна легко отримувати і 15 доларів на годину, тоді за місяць вийде більше", - розповіла українка.

Дівчина також поділилася досвідом спілкування з американцями. Вона стверджує, майже завжди жителі США допомагають один одному.

"Вони завжди допоможуть. Якщо ти плачеш, вони підійдуть і запитають, чи все у тебе добре. У нас буває, що просто повз проходять. Пам'ятаю, у мене одного разу в машині спустило колесо. Чоловік, який їхав позаду мене, посигналив, я зупинилася, і він допоміг мені все перемонтувати. До того ж вони дуже відкрито ставляться до інших людей. Їм дійсно цікаво, що у тебе в житті відбувається. Хоча люди там різні, як і всюди", - додала Настя.

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