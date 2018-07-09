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"Спали на скамейке": украинские заробитчане рассказали, как трудоустроились в Чехии

STYLERLIFE        09.07.2018 - 17:22
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Семейная пара стала жертвой нечистых на руку дельцов

Супружеская пара из Украины устроилась на работу в Праге, попав к нечистым на руку дельцам. Об этом сообщает программа "Главная тема" на телеканале "Украина".

В агентстве по трудоустройству заграницей паре предложили поехать работать в Прагу. Им обещали дать не только работу, но и предоставить жилье. За свои услуги агенты просили тысячу долларов.

Пара заплатила половину суммы и села на самолет. Фирма сделала визы в приглашения на работу, а также дала контакты координаторов в Чехии. Однако как оказалось, в Праге супругов никто не ждал – чехи и не подозревали об Артеме и Светлане, которые приехали на работу. Да и визы у пары были не рабочие, а туристические.

Украинцы нашли работу на месте. Они устроили на фабрику, которая производила упаковки для парфюмерии.

"Выходит, там лавочка была, стол, и мы всю ночь на той скамейке и спали", – рассказал украинец Артем.

Переночевав на фабрике, украинцы первым же поездом вернулись в Прагу, где заселились в самый дешевый отель и начали искать работу. Они съездили на несколько собеседований, но все отказывали, как только видели не рабочую, а туристическую визу.

Ранее украинцы пожаловались на условия жизни заробитчан в Чехии.

Житель Львова показал, в каких условиях живут украинские заробитчане в Чехии, и рассказал о недобросовестном работодателе из Винницы. По его словам, женщина по имени Людмила занимается трудоустройства украинцев в Чехии. Однако не предупреждает людей, что по прибытию они будут жить в плохих условиях и платить 6500 крон (около 8000 гривен) якобы за легализацию.

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Теги: заробитчане
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