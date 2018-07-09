"Спали на лавці": українські заробітчани розповіли, як працевлаштувалися в Чехії

Сімейна пара стала жертвою нечистих на руку ділків

Подружня пара з України влаштувалася на роботу в Празі, потрапивши до нечистих на руку ділкам. Про це повідомляє програма "Головна тема" на телеканалі "Україна".

В агентстві з працевлаштування закордоном парі запропонували поїхати працювати в Прагу. Їм обіцяли дати не тільки роботу, а й надати житло. За свої послуги агенти просили тисячу доларів.

Пара заплатила половину суми і села на літак. Фірма зробила візи в запрошення на роботу, а також дала контакти координаторів в Чехії. Однак як виявилося, в Празі подружжя ніхто не чекав - чехи і не підозрювали про Артема і Світлані, які приїхали на роботу. Та й візи у пари були неробочі, а туристичні.

Українці знайшли роботу на місці. Вони влаштували на фабрику, яка виробляла упаковки для парфумерії.

"Виходить, там лавочка була, стіл, і ми всю ніч на тій лавці і спали", - розповів українець Артем.

Переночувавши на фабриці, українці першим же поїздом повернулися до Праги, де заселилися в найдешевший готель і почали шукати роботу. Вони з'їздили на кілька співбесід, але все відмовляли, як тільки бачили не робочу, а туристичну візу.

Раніше українці поскаржилися на умови життя заробітчан в Чехії.

Житель Львова показав, в яких умовах живуть українські заробітчани в Чехії, і розповів про несумлінне роботодавця з Вінниці. За його словами, жінка на ім'я Людмила займається працевлаштування українців в Чехії. Однак не попереджає людей, що по прибуттю вони будуть жити в поганих умовах і платити 6500 крон (близько 8000 гривень) нібито за легалізацію.

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