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"Хоть грибы не растут": украинцы пожаловались на условия жизни заробитчан в Чехии (фото)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 10:46
Фото: Жилье (facebook.com/groups/govarta1)
Фото: Жилье (facebook.com/groups/govarta1)

В сети показали, где живут украинские заробитчане

Житель Львова показал, в каких условиях живут украинские заробитчане в Чехии, и рассказал о недобросовестном работодателе из Винницы. Об этом написал Александр Волошин на странице "Varta1 - Варта1 ГО "Варта1" в соцсети Facebook.

С его слов, женщина по имени Людмила занимается трудоустройства украинцев в Чехии. Однако не предупреждает людей, что по прибытию они будут жить в плохих условиях и платить 6500 крон (около 8000 гривен) якобы за легализацию.

 

Фото: Жилье (facebook.com/groups/govarta1)

"Вот только документов никто в руках не держал, а деньги снимают. Обещают одно, по приезду - другое, а получаешь третий вариант, который подходит им", - написал Волошин.

"Р. S. Это всем тем, кто собирается ехать к ним работать - хорошо обдумайте вашу поездку по польской визе", - отметил он.

Скриншот поста (facebook.com/groups/govarta1)

Снимки прокомментировали пользователи сети:

"На работу приехали, а не на олинклюзив".

"Ну, хоть грибы со шляпками не растут, как в наших общежитиях".

"Нормальный еще "клоповник".

"Я был в Чехии, жилье было нормальное, с ремонтом, вы просто так попали".

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/govarta1)

Ранее пара из Украины рассказала, как за $1000 оказалась в нечеловеческих условиях работы в Чехии.

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Теги: Чехия, украинцы, заробитчане
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